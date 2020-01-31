Касмалиева: Мы отвечаем на призывы президента о борьбе с коррупцией

В заседании депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити, принимает участие директор учреждения «Азаттык Медиа» Айзада Касмалиева.
Она рассказала членам комиссии о проведенных журналистских расследованиях. Отметила, что совместные расследования выявили коррупцию в государственных органах Кыргызстана.
«Иностранный бизнесмен, пользуясь связями в кыргызской таможне, делал бизнес, давая миллионные взятки. Другого объяснения миллионным переводам на счет фонда имени отца тогдашнего руководителя таможни в Оше Райымбека Матраимова, позже ставшего заместителем председателя, нет. Айеркен Саймаити рассказал, что перечислял средства по поручению Абдукадыра», - сказала Айзада Касмалиева.
Она отметила, что журналисты проводили эти расследования, невзирая на угрожающую им и жизням их родных опасность.
«Президент в своих выступлениях всегда подчеркивает, что журналисты и их расследования очень важны в вопросе борьбы с коррупцией, и призывает СМИ помогать. Мы слышим голос народа и отвечаем призывам президента. Журналисты, несмотря на опасность, проводят эти расследования. Уважаемые депутаты, доведение дела до конца в руках государственных органов, в ваших руках», - сказала Касмалиева.
В Жогорку Кенеше проходит заседание временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити. Комиссия была создана после публикации расследований, проведенных совместно Радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP. В комиссию вошли 12 депутатов от 6 фракций.
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azattyk.kg
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