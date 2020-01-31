Таможенная служба озвучила, сколько денег вывозят из Кыргызстана наличными

Сегодня, 31 января, проходит очередное заседание комиссии Жогорку Кенеша по делу Айеркена Саймаити.

Напомним, он упоминался в расследовании "Азаттыка", которое было посвящено выводу $700 млн из Кыргызстана в течение нескольких лет. Осенью 2019 года его убили.

На заседании комиссии депутат Мирлан Жээнчороев поинтересовался, сколько денег наличными вывезли через границу с 2011 года.

Представитель Государственной таможенной службы ответил, что у него с собой нет таких данных. По имеющимся данным, в 2017 году вывезли $70 млн, в 2018 – $159 млн, в 2019 году – $88 млн. Данные с 2011 года он пообещал предоставить позже.

kaktus.media