МВД о подозреваемых в убийстве Саймаити: Паспорта не поддельные, а данные поддельные

Сегодня, 31 января, проходит очередное заседание комиссии Жогорку Кенеша по делу Айеркена Саймаити. Саймаити предоставил информацию для журналистов, которая стала основанием для журналистского расследования о выводе денег из Кыргызстана, коррупции на таможне и роли Райымбека Матраимова.
Отчитываясь перед депутатами, представитель МВД сообщил, что в Турцию командирован один следователь. Если турецкая сторона разрешит, он будет принимать участие в расследовании, опросит фигурантов дела. Информация о том, что один или два участника убийства являются гражданами Кыргызстана, со стороны МВД пока не подтверждено. Он добавил, что турецкая сторона заявила, что будет сотрудничать с МВД Кыргызстана по принципу равноценного обмена информации. Кыргызская сторона пока не предоставила информацию для турецкой полиции, но направила свой запрос и пока ждет информацию.
Депутат Жаныбек Бакчиев поинтересовался, верит ли он в перспективу установления заказчика убийства.
Представитель МВД ответил: по предварительной версии, заказчиком является гражданин Сирии, причастный к террористической организации.
Он напомнил, что при задержании у них были обнаружены кыргызские паспорта. Сами корочки не являются поддельными, но выданы по поддельным данным.
kaktus.media
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