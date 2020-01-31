С поличным при получении взятки задержан судоисполнитель — ГКНБ КР

Силовики утверждают, что судебный исполнитель получил в собственном кабинете взятку от участника ДТП.
Сотрудника подразделения Службы судебных исполнений Аламудунского района Чуйской области задержали при получении взятки, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.
Задержание провели 30 января. В релизе говорится, что судоисполнитель, используя служебное положение, вымогал у мужчины деньги за прекращение делопроизводства по ДТП.
"В ходе оперативно-следственных мероприятий в своем служебном помещении при получении денег с поличным задержан Н. Т. 1982 года рождения", — говорится в сообщении.
Сумму взятки ГКНБ не уточняет. Дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.
sputnik.kg
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