С поличным при получении взятки задержан судоисполнитель — ГКНБ КР

Силовики утверждают, что судебный исполнитель получил в собственном кабинете взятку от участника ДТП.

Сотрудника подразделения Службы судебных исполнений Аламудунского района Чуйской области задержали при получении взятки, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Задержание провели 30 января. В релизе говорится, что судоисполнитель, используя служебное положение, вымогал у мужчины деньги за прекращение делопроизводства по ДТП.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий в своем служебном помещении при получении денег с поличным задержан Н. Т. 1982 года рождения", — говорится в сообщении.

Сумму взятки ГКНБ не уточняет. Дело зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

sputnik.kg