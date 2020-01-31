Депутат предложил заслушать Райымбека Матраимова на заседании комиссии по проверке связанной с Саймаити информации

Мирлан Жээнчороев, член депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити, предложил заслушать экс-заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом он заявил на заседании комиссии 31 января.
«Надо вызвать Райымбека Матраимова, в адрес которого высказывается критика в расследовании «Азаттыка» и в обществе, депутатов Алтынбека Сулайманова и Дуйшена Торокулова. Надо создать условия для того, чтобы их выслушать», - отметил Жээнчороев.
Председатель депутатской комиссии Талант Мамытов отметил, что при необходимости эти люди будут приглашены.
В парламенте проходит заседание временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити. Она была создана после публикации расследований, проведенных совместно Радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP. В комиссию вошли 12 депутатов от 6 фракций.
Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров
Виллы и небоскребы: как тратили миллионы, вывезенные из Кыргызстана. Продолжение расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP.
azattyk.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!