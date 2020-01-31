Депутат предложил заслушать Райымбека Матраимова на заседании комиссии по проверке связанной с Саймаити информации

Мирлан Жээнчороев, член депутатской комиссии Жогорку Кенеша по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити, предложил заслушать экс-заместителя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом он заявил на заседании комиссии 31 января.

«Надо вызвать Райымбека Матраимова, в адрес которого высказывается критика в расследовании «Азаттыка» и в обществе, депутатов Алтынбека Сулайманова и Дуйшена Торокулова. Надо создать условия для того, чтобы их выслушать», - отметил Жээнчороев.

Председатель депутатской комиссии Талант Мамытов отметил, что при необходимости эти люди будут приглашены.

В парламенте проходит заседание временной депутатской комиссии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айеркена Саймаити. Она была создана после публикации расследований, проведенных совместно Радио «Азаттык», «Клооп» и OCCRP. В комиссию вошли 12 депутатов от 6 фракций.

Как клан Абдукадыр перевозил миллионы долларов через теневых курьеров

Виллы и небоскребы: как тратили миллионы, вывезенные из Кыргызстана. Продолжение расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP.

azattyk.kg