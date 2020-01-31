Посольство КР в Китае не связывается со студентами, находящимися в Ухане

Данный город является эпицентром вспышки коронавируса
Посольство Кыргызстана в Китае не связывается со студентами, обучающимися в Ухане, который стал эпицентром вспышки коронавируса. Об этом в социальной сети Twitter сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
По его словам, дипломаты не предложили помощь кыргызстанцам, которые находятся в Ухане.
«Ко мне обратилась гражданка, у которой сын обучается в Ухане. Говорит, что МИД, несмотря на заверения, не связывается со студентами, не спрашивает, чем можно помочь. К сожалению, их, как и других граждан, пока не выпустят из города», – написал парламентарий.
Напомним, что ранее Vesti.kg беседовали со студенткой из Кыргызстана, которая учится в Ухане.
Айко Мамбеталиева рассказала, что Посольство КР в КНР не оказывает помощь и поддержку кыргызстанцам, находящимся в данном городе.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!