Посольство КР в Китае не связывается со студентами, находящимися в Ухане

Данный город​ является эпицентром вспышки коронавируса

Посольство Кыргызстана в Китае не связывается со студентами, обучающимися в Ухане, который стал эпицентром вспышки коронавируса. Об этом в социальной сети Twitter сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.​

По его словам, дипломаты не предложили помощь кыргызстанцам, которые находятся в Ухане.​

«Ко мне обратилась гражданка, у которой сын обучается в Ухане. Говорит, что МИД, несмотря на заверения, не связывается со студентами, не спрашивает, чем можно помочь. К сожалению, их, как и других граждан, пока не выпустят из города», – написал парламентарий.​

Напомним, что ранее Vesti.kg беседовали со студенткой из Кыргызстана, которая учится в Ухане.

Айко Мамбеталиева рассказала, что Посольство КР в КНР не оказывает помощь и поддержку кыргызстанцам, находящимся в данном городе.​

VESTI.KG