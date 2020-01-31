Зачем Абылгазиев отправился в Алматы?

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочим визитом направился в Алматы (Казахстан), где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета будут обсуждены 14 вопросов, в том числе касающиеся:

-устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза;

-исполнения ранее данных поручений;

-формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров;

-работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.

kaktus.media