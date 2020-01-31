Равшан Жээнбеков о вечернем обыске: Я и мои сокамерники имеют право на отдых

Вчера, 30 января, сотрудник аппарата омбудсмена выехал в учреждение №21 (СИЗО-1 Бишкека) для проведения беседы с Равшаном Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Жээнбеков пояснил, что каких-либо конкретных жалоб или заявлений в отношении сотрудников учреждения №21 не имеет. Также он сообщил, что ранее в камере, где он находится, был произведен обыск, причем в ночное время. Подследственный Жээнбеков считает, что он и его сокамерники имеют право на отдых", - сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Целый день я находился на следственных мероприятиях, по прибытии в камеру я должен отдыхать. Сотрудники не имеют право проводить обыск после 20:00. Кроме того, согласно нормам, в каждой камере на одного задержанного должно быть по 3,5 кв. м жилой площади. Однако эта норма не соблюдается, и об этом я уже сообщил через СМИ", - отметил Жээнбеков.

Как указывается, от письменных обращений на имя омбудсмена КР подследственный Жээнбеков отказался, так как, по его словам, у него нет каких-либо конкретных претензий ни к сотрудникам СИЗО-1, ни по существу его уголовного дела.

Напомним, оппозиционный политик, бывший депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков 29 января обратился в Национальный центр по предотвращению пыток и к председателю ГСИН. По его словам, во время, отведенное для сна, 7-8 сотрудников начали проводить поисковые мероприятия в камере №307. "Они вели себя вызывающе, агрессивно, грубо, разбросали по полу личные вещи, в том числе продукты питания, гигиенические средства, постельное белье и одежду. Все это было растоптано, сопровождалось оскорблениями и грубыми обращениями", - рассказал Жээнбеков. В ГСИН ответили, что нарушений при обыске не было.

12 декабря 2019 года Равшана Жээнбекова арестовали и оставили под стражей до 9 февраля 2020 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Организация массовых беспорядков и захват заложников" по событиям 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района. 28 января адвокат Замир Жоошев сообщил, что Равшану Жээнбекову предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса, среди них покушение на насильственный захват власти, захват заложников. По словам адвоката, так как все статьи являются тяжкими и особо тяжкими, то максимальный срок, который может получить Жээнбеков, 15 лет.

kaktus.media

