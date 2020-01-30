В камере, где сидит Равшан Жээнбеков, нашли телефоны, спрятанные в мыле и коробках с овощами

В ГСИН заверили, что их сотрудники не раскидывали и не топтали личные вещи заключенных
Сотрудники учреждения № 21 (СИЗО-1) совместно с сотрудниками Центрального аппарата ГСИН, примерно в 21:30 часов, в соответствии со ст.82 УПК, а также Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, на основании имеющейся информации произвели внеплановые обысковые мероприятия в камере № 307 режимного корпуса СИЗО-1, где содержатся следственно-заключенные, в том числе экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты спрятанные в коробке с продуктами питания (овощи) два мобильных телефона, а также один телефон, который был спрятан ухищренным способом внутри хозяйственного мыла. Все изъятые аппараты были с сим-картами. Обысковые мероприятия производились примерно с 21:30 до 22:30 часов, что зафиксировано камерами видеонаблюдения с выходом на онлайн-режим в центр мониторинга и анализа ГСИН.
По результатам обыска составлены соответствующие акты.
Утверждение следственно-заключенного Жээнбекова о том, что якобы личные вещи заключенных, содержащихся в камере №307, а также их продукты питания в ходе обысковых мероприятий были раскиданы на пол и растоптаны сотрудниками, не соответствует действительности.
По изъятым мобильным телефонам из камеры №307 сотрудниками ГСИН проводится служебная проверка.
За нарушения требований Правил внутреннего распорядка руководством СИЗО в отношении содержащихся в камере №307 объявлены замечания каждому. Впредь за подобные нарушения будут приняты более строгие меры.
Представители Национального центра по предупреждению пыток посетили камеру, где содержится Равшан Жээнбеков. В скором времени они свое слово скажут.
VESTI.KG
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