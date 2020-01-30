Аэропорты Кыргызстана хотят отдать во внешнее управление. Как будут принимать решение?

На прошлой неделе первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сообщил, что аэропорты Кыргызстана, в том числе два крупнейших - "Ош" и "Манас", планируется отдать под внешнее управление.

По его словам, в декабре была завершена работа по подготовке проектов передачи аэропортов под внешнее управление. Их передадут в рамках государственно-частного партнерства. Кому будут отданы аэровокзалы, вице-премьер не уточнил.

Подробности предстоящих масштабных изменений в авиасфере Кыргызстана дали:

Данияр Абдылдаев - директор Центра государственно-частного партнерства при Минэкономики;

Курманбек Акышев - директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог;

Шакир Джангазиев - исполнительный директор Ассоциации авиапредприятий;

Абдималик Бусурманкулов - зампредседателя правления по производству, глава дирекции по инфраструктурному развитию ОАО "МАМ".

Аэропорты Кыргызстана хотят отдать во внешнее управление. Как будут принимать решение?

-Что хотят сделать с аэропортами Кыргызстана?

Если вкратце, то в КР 11 аэропортов, пять из них международные. Правительство в соответствии со стратегией Нацразвития хочет сделать их этих аэропортов международный хаб, который будет соединять Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Европу. К 2023 году аэропорты КР планируется сделать одним из основных хабов Центральной Азии, для этого внедрить международные стандарты ИКАО по менеджменту, безопасности полетов.

Ожидается, что пассажиропоток увеличится на 30-40%.



-Идея хорошая, а что для этого сделано?

Правительство собрало рабочую группу, которая почти год определяла цели проекта и тот финансовый институт, который в итоге окончательно займется проектом передачи аэропортов в КР в государственно-частное партнерство. Помогал во всем этом Всемирный банк.

Займется этим вопросом Международная финансовая корпорация (IFC).

IFC определит список объектов, которые после предадут в ГЧП, сроки и проведет тендер для международных компаний.



-Сколько это будет стоить и когда закончится проект?

Чиновники из правительства сообщили, что это будет бесплатно для Кыргызстана. В случае успешного завершения проекта на момент передачи аэропортов в государственно-частное партнерство бонус за успешную сделку будет выплачивать частная сторона. Но неизвестно, будет ли заложен этот бонус в итоговою сумму сделки.

Вообще на данный момент сумма сделки не известна, потому что не определен объем проекта.

Может быть передадут во внешнее управление только два прибыльных аэропорта (в Бишкеке и Оше), а может больше. Именно это предстоит определить IFC.

Подготовка передачи местных аэропортов включает в себя ряд требований, которые будут обсуждаться в течение как минимум десяти месяцев. Время уйдет на:

комплексный анализ,

разработку ТЭО,

тендерные процедуры,

финансовые барьеры.

После этого уже определятся структура и масштаб - сколько аэропортов будет включено в проект.



-Так получается, что сейчас ничего еще непонятно. А когда станет понятным?

Должно пройти минимум 10 месяцев, чтобы стало ясно, перспективен ли проект, а также еще немного времени для проведения тендера.

Пока не ясно, будут ли отдаваться аэропорты, передаваться акции ОАО "МАМ". На эти вопросы ответить не могут ни в компании, ни чиновники. Но вопрос о привлечении ГЧП в аэропорты будет окончательно принимать собрание акционеров ОАО "Международный аэропорт "Манас".



-В КР же хотели уже отдать аэропорты о внешнее управление...

Да, действительно попытки были.

В 2013-2014 годах власти Кыргызстана заявляли, что ищут инвестора для аэропорта "Манас". Одним из реальных кандидатов была нефтяная компания "Роснефть", контрольный пакет которой принадлежит российскому государству. Стороны подписали меморандум, это вызвало митинги и возмущение оппозиции. В апреле 2014 года стало известно, что российская компания отказалась от проекта.

TAV Airports Holding трижды пыталась прийти на рынок КР. Так, в 2014 году компания выражала готовность взять аэропорты "Манас" и "Ош" в доверительное управление. В 2016 году компания вновь проявила заинтересованность к отечественному рынку. Позже, в 2017 году, представитель TAV встречался с премьером Сапаром Исаковым.



-Есть успешные примеры сотрудничества государства и частников в авиации?

Чиновники назвали несколько таких аэропортов:

Аэропорт королевы Алии в Иордании:

Аэропорт Мальдивских островов;

Аэропорт в Нигерии;

Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.

Причем последний пример считается крайне удачным кейсом, по мнению международных экспертов.



-А у соседних стран аэропорты же лучше! Мы справимся?

В Центральной Азии присутствует конкуренция. Например идет развитие аэропорта Алматы и аэропортов в Узбекистане.

Кыргызстан не хочет отставать от соседей и также завоевать место под Солнцем и стать частью больших перевозок.



-А не будет так как обычно?

И такой шанс есть. Особенно отказ от ГЧП ожидаем на последней стадии, когда будет определен победитель тендера

kaktus.media