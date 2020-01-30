Экс-министр экономики Артем Новиков стал советником премьера

Новиков был самым молодым министров в команде Сапара Исакова. До этого он уже работал советником у трех премьер-министров.
Экс-министр экономики Артем Новиков назначен советником премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщила пресс-служба правительства.
Заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Эркин Чечейбаев. Архивное фото
Новиков был министром экономики правительства под председательством Сапара Исаков. На момент назначения в 2017 году ему было 30 лет и он был самым молодым министром кабмина. Ушел в отставку вместе с Сапаром Исаковым и членами кабмина после объявления вотума недоверия парламентом правительству.
До этого он уже был советником трех премьер-министров, начиная с 2010 года, работал в аппарате правительства.
sputnik.kg
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