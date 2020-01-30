Абылгазиев вновь заявил, что машины нужно переводить на газомоторное топливо

Премьер поручил разработать программу оздоровления экологической ситуации в Бишкеке
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу экологической ситуации в Бишкеке и поручил разработать научно обоснованную программу ее оздоровления.
В ходе совещания, в котором приняли участие и представители экологических организаций, были обсуждены актуальные вопросы экологической ситуации в столице.
Премьер подчеркнул, что экологическая ситуация в столице стала одной из наиболее актуальных проблем для горожан и жителей окрестностей.
При этом, по его словам, представителями госорганов, экологических организаций и научного сообщества перечисляется множество факторов, влияющих на экологию столицы.
«Это приводит к определенному дефициту достоверной и подтвержденной информации. Для нас очень важно определить конкретный перечень причин ухудшения ситуации, чтобы как можно скорее принять действенные меры и добиться оздоровления экологии. Нужно объединить все наши усилия, привлечь представителей экспертного и научного сообществ, инициативных граждан. В этих целях будет сформирован координационный штаб под руководством первого вице-премьер-министра и разработана стратегическая программа улучшения экологической ситуации в столице.
Правительство изыщет необходимые финансовые средства, чтобы обеспечить качественную реализацию этого документа для того, чтобы все мы почувствовали улучшения в сфере экологии», - отметил Абылгазиев.
Глава правительства особо отметил, что по наиболее проблемным направлениям должны быть разработаны конкретные комплексы мер снижения экологической нагрузки.
В первую очередь, по словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, это касается совершенствования механизмов расширения масштабов газификации жилых массивов путем внедрения новых льготных финансовых инструментов и усиления работы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо с пересмотром требований в сфере городского строительства и развития инфраструктуры.
Премьер-министр подчеркнул, что вопрос экологической ситуации касается каждого из нас, и потому требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны экологического сообщества и самих жителей Бишкека.
По словам Абылгазиева, среди граждан необходимо пропагандировать принципы экологического образования и культуры.
VESTI.KG
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