На заседание депкомиссии по делу Саймаити пригласили руководство «Азаттык»

Рабочая встреча по обсуждению резонансного дела состоится в ЖК завтра

Завтра, 31 января, состоится очередное заседание временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

На заседание приглашены представители госведомств и руководство радио «Азаттык».

Напомним, на прошлой рабочей встрече парламентариев выступили глава Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев, председатель Национального банка Толкунбек

Абдыгулов, а также глава ГНС Кабыл Абдалиев.

VESTI.KG