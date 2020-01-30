На заседание депкомиссии по делу Саймаити пригласили руководство «Азаттык»

Рабочая встреча по обсуждению резонансного дела состоится в ЖК завтра
Завтра, 31 января, состоится очередное заседание временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
На заседание приглашены представители госведомств и руководство радио «Азаттык».
Напомним, на прошлой рабочей встрече парламентариев выступили глава Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев, председатель Национального банка Толкунбек
Абдыгулов, а также глава ГНС Кабыл Абдалиев.
VESTI.KG
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