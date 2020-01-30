Смог в Бишкеке. Абылгазиев поручил разработать стратегическую программу улучшения экологии

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу экологической ситуации в Бишкеке и поручил разработать научно-обоснованную программу ее оздоровления. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

В совещании приняли участие представители экологических организаций, были обсуждены актуальные вопросы экологической ситуации в Бишкеке.

Премьер-министр подчеркнул, что экологическая ситуация в столице стала одной из наиболее актуальных проблем для горожан и жителей окрестностей.

При этом, по его словам, представителями государственных органов, экологических организаций и научного сообщества перечисляется множество факторов, влияющих на экологию столицы.

Смог в Бишкеке. Абылгазиев поручил разработать стратегическую программу улучшения экологии

"Это приводит к определенному дефициту достоверной и подтвержденной информации. Для нас очень важно определить конкретный перечень причин ухудшения ситуации, чтобы как можно скорее принять действенные меры и добиться оздоровления экологии. Нужно объединить все наши усилия, привлечь представителей экспертного и научного сообществ, инициативных граждан.

В этих целях будут сформирован координационный штаб под руководством первого вице-премьер-министра и разработана стратегическая программа улучшения экологической ситуации в столице.

Правительство изыщет необходимые финансовые средства, чтобы обеспечить качественную реализацию этого документа для того, чтобы все мы почувствовали улучшения в сфере экологии", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства особо отметил, что по наиболее проблемным направлениям должны быть разработаны конкретные комплексы мер снижения экологической нагрузки.

Смог в Бишкеке. Абылгазиев поручил разработать стратегическую программу улучшения экологии

В первую очередь, по словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, это касается совершенствования механизмов расширения масштабов газификации жилых массивов путем внедрения новых льготных финансовых инструментов и усиления работы по переводу автотранспорта на газомоторное топливо с пересмотром требований в сфере городского строительства и развития инфраструктуры.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос экологической ситуации касается каждого из нас и потому требует особого внимания как со стороны государства, так и со стороны экологического сообщества и самих жителей Бишкека.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, среди граждан необходимо пропагандировать принципы экологического образования и культуры.

kaktus.media