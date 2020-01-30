ГКНБ перевел на депозитный счет по борьбе с коррупцией почти миллион долларов

Госкомитет национальной безопасности 30 января 2020 года произвел очередной денежный перевод в размере 67,7 миллиона сомов на Единый депозитный счет Министерства финансов КР. Об этом сообщает ГКНБ.

Таким образом, по данным спецслужбы, общая сумма, возмещенная государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией с момента открытия депозитного счета, составила 371 миллион 291 тысячу 36 сомов.

По данным Центрального казначейства Минфина, за период со 2 июля 2018 года по 24 декабря 2019 года на Едином депозитном счете аккумулировано 1миллиард 968,7 миллиона сомов.

Единый депозитный счет правоохранительных органов открыт 3 июля 2018 года. Президент Сооронбай Жээнбеков тогда заявил, что за счет поступивших средств будут строиться школы.

azattyk.kg