Толо Исаков стал заместителем министра здравоохранения

Толо Исаков назначен заместителем министра здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Как сообщалось ранее, премьер уволил Эркина Чечейбаева, главного государственного санитарного врача страны - замминистра здравоохранения.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 29 января.

Толо Исаков ранее занимал должность главы департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве.

kaktus.media