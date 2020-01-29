Толо Исаков стал заместителем министра здравоохранения

Толо Исаков назначен заместителем министра здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.
Как сообщалось ранее, премьер уволил Эркина Чечейбаева, главного государственного санитарного врача страны - замминистра здравоохранения.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 29 января.
Толо Исаков ранее занимал должность главы департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Минздраве.
kaktus.media
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