Премьер уволил главного санитарного врача Кыргызстана Эркина Чечейбаева

Эркин Чечейбаев освобожден от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 29 января.
В бытность премьер-министром Сапар Исаков назначил Эркина Чечейбаева главным государственным санитарным врачом страны 3 апреля 2018 года.
О причинах увольнения Эркина Чечейбаева не сообщается.
Другим распоряжением премьера заместителем министра здравоохранения назначен Толо Исаев.
kaktus.media
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