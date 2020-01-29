Премьер уволил главного санитарного врача Кыргызстана Эркина Чечейбаева

Эркин Чечейбаев освобожден от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 29 января.

В бытность премьер-министром Сапар Исаков назначил Эркина Чечейбаева главным государственным санитарным врачом страны 3 апреля 2018 года.

О причинах увольнения Эркина Чечейбаева не сообщается.

Другим распоряжением премьера заместителем министра здравоохранения назначен Толо Исаев.

kaktus.media