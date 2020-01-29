Адвокат Матраимовых: Уважаемые, вы облили грязью людей, теперь принесите доказательства

Сегодня, 29 января, в Свердловском райсуде Бишкека продолжился процесс по иску Матраимовых против "Азаттыка", Kloop и журналиста Али Токтакунова. Иск подан по защите чести и достоинства.

Отметим, что семья Матраимовых отозвала иск против информационного агентства "24.kg" и потребовала прекратить разбирательство. Суд вынес постановление о прекращении разбирательства в отношении ИА "24.kg".

Далее в зале суда адвокат "Института Медиа Полиси" Акмат Алагушев ходатайстовал перед судьей Жылдыз Ибраимовой, ссылаясь на статью 30 Гражданско-процессуального кодекса КР, что "они не доверяют суду и вообще нарушены права рассмотрения дела по подсудности".

Юрист "Института Медиа Полиси" Алтынай Исаева полностью поддержала ходатайство своего коллеги. По ее словам, это сэкономит время и обеспечит доступ объективного рассмотрения дела по подсудности.

В связи с этим судья Ибраимова спросила: "Скажите, у вас нет доступа к правосудию? Кто вас лишил возможности ранее подавать подобные заявления или ходатайства?"

В ответ на это Исаева сообщила, что после ряда принятых решений со стороны суда у них появились сомнения в объективности и беспристрастности суда.

Однако судья не успокоилась: "Вы сомневаетесь в автоматизированной системе выбора судьи? Почему вы ставите это под сомнение?"

Адвокат Алагушев заявил, что он, действительно, сомневается в данной системе, так как нет подтверждающего документа о беспристрастности выбора. Ведь дело рассматривает именно председатель Свердловского райсуда Бишкека, и никакой другой судья.

"Истцы отказались от иска к ИА "24.kg", которые, действительно, привязаны к этому делу формально. Они ведь не проводили расследование, а просто перепечатали его. Иск был подан в Свердловский райсуд Бишкека намеренно. Теперь иск отозван от ИА "24.kg", необходимо перенести дело по подсудности в Ленинский или Октябрьский райсуды Бишкека. Но мы просим Ленинский райсуд, так как "Азаттык" находится на территории этого района и у них самая большая сумма компенсации - 22 млн сомов", - пояснил Алагушев.

Другие юристы ответчиков также поддержали ходатайство своего коллеги и отметили необходимость переноса дела в другой район, так как в будущем Верховный суд КР может отменить все решения, потому что были нарушены нормы ГПК КР.

Адвокат истца Канатбек Азиз выразил свое несогласие и попросил суд отказать в данном ходатайстве.

Юрист Елена Байдаева заявила: "Уважаемые представители СМИ, вы публично написали о человеке и облили его грязью. Будьте любезны принесите в суд доказательства их вины. Какая разница, в каком суде будут рассматривать дело? Вы просто затягиваете его".

Адвокат семьи Матраимовых Татьяна Карыжинская подчеркнула, что им все равно, в каком суде будет рассматриваться дело.

"Я согласна со своей коллегой, что ответчики затягивают дело и просят суд отказать в удовлетворении ходатайства. Это ходатайство дает им право на обжалование, таким образом они затянут дело", - сказала Карыжинская.

Выслушав мнение сторон, судья Жылдыз Ибраимова удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Матраимов подал иск против "24.kg", "Азаттыка", Kloop и журналиста "Азаттыка" Али Токтакунова. Иск касается защиты чести и достоинства Райымбека Матраимова. Суммы исков Райымбека Матраимова составили: 22,5 млн сомов - к "Азаттыку", 12,5 млн - к Kloop, 15 млн - к "24.kg", к журналисту Токтакунову - 10 млн. Судья Жылдыз Ибраимова уже вынесла определение об аресте банковских счетов ответчиков. Институт Медиа Полиси считает, что этот иск подан для запугивания других СМИ, а решение суда назвал давлением на СМИ.

Позже адвокаты ходатайствовали о снятии ареста со счетов массмедиа. В итоге суд отменил решение об аресте счетов.

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