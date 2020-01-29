Сооронбай Жээнбеков встретился с парламентской делегацией Швеции

Президент напомнил, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию страны
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 января, встретился с парламентской делегацией Швеции во главе с первым вице-спикером Риксдага Асой Линдестам.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества стран, в том числе и приоритетах межпарламентского взаимодействия.
Жээнбеков выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества со Швецией, в том числе по укреплению парламентской демократии. Подчеркнул, что для построения прогрессивной парламентской системы необходимо прежде всего иметь развитую экономику.
Глава государства отметил, что в стране ведутся активные работы по повышению благосостояния граждан, реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.
«Мы четко осознаем, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию страны», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Приоритетными направлениями для сотрудничества президент назвал торгово-экономическую и экологическую сферы. Отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, в том числе и из Швеции, для реализации совместных проектов. Он призвал активно использовать преференции в рамках статуса ВСП +.
Жээнбеков особо подчеркнул, что Кыргызстан готов укреплять отношения со Швецией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Глава делегации, первый вице-спикер Риксдага Швеции Аса Линдестам выразила благодарность президенту Кыргызской Республики за встречу, отметив, что основной целью приезда их парламентской делегации в Кыргызстан является укрепление кыргызско-шведских отношений, в особенности межпарламентского сотрудничества.
Депутаты парламента Швеции выразили заинтересованность в укреплении экономических связей между странами, наращивании сотрудничества в торгово-экономической, горнорудной сферах и по вопросам защиты экологии.
Шведская сторона выразила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обмену опытом по укреплению демократических институтов.
Во встрече приняли участие заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат, руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству со Швецией Акылбек Жапаров.
VESTI.KG
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