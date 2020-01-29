Сооронбай Жээнбеков встретился с парламентской делегацией Швеции

Президент напомнил, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию страны

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 января, встретился с парламентской делегацией Швеции во главе с первым вице-спикером Риксдага Асой Линдестам.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества стран, в том числе и приоритетах межпарламентского взаимодействия.

Жээнбеков выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества со Швецией, в том числе по укреплению парламентской демократии. Подчеркнул, что для построения прогрессивной парламентской системы необходимо прежде всего иметь развитую экономику.

Глава государства отметил, что в стране ведутся активные работы по повышению благосостояния граждан, реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

«Мы четко осознаем, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют развитию страны», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Приоритетными направлениями для сотрудничества президент назвал торгово-экономическую и экологическую сферы. Отметил, что Кыргызстан заинтересован в привлечении иностранных инвесторов, в том числе и из Швеции, для реализации совместных проектов. Он призвал активно использовать преференции в рамках статуса ВСП +.

Жээнбеков особо подчеркнул, что Кыргызстан готов укреплять отношения со Швецией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Глава делегации, первый вице-спикер Риксдага Швеции Аса Линдестам выразила благодарность президенту Кыргызской Республики за встречу, отметив, что основной целью приезда их парламентской делегации в Кыргызстан является укрепление кыргызско-шведских отношений, в особенности межпарламентского сотрудничества.

Депутаты парламента Швеции выразили заинтересованность в укреплении экономических связей между странами, наращивании сотрудничества в торгово-экономической, горнорудной сферах и по вопросам защиты экологии.

Шведская сторона выразила готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству и обмену опытом по укреплению демократических институтов.

Во встрече приняли участие заместитель торага Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат, руководитель депутатской группы дружбы по сотрудничеству со Швецией Акылбек Жапаров.

VESTI.KG