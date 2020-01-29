Равшан Жээнбеков обратился в Национальный центр по предотвращению пыток

Оппозиционный политик, бывший депутат Жогорку Кенеша Равшан Жээнбеков обратился в Национальный центр по предотвращению пыток и к председателю ГСИН.

"Обращаюсь в связи с перешедшими в пытки нарушениями прав граждан, допущенными вчера, 28 января, сотрудниками ГСИН и СИЗО №1 во главе с подполковником, отказавшимся представиться", - отметил Жээнбеков в своем обращении.

По его словам, во время, отведенное для сна, 7-8 сотрудников начали проводить поисковые мероприятия в камере №307.

"Вели себя вызывающе, агрессивно, грубо. Разбросали по полу личные вещи, в том числе продукты питания, гигиенические средства, постельное белье и одежду. Все это было подвергнуто растаптыванию, сопровождалось оскорблениями и грубыми обращениями. На мое требование представиться некий подполковник грубо отказал. Обыск продолжился около двух часов, а затем еще три часа нам пришлось наводить порядок в камере", - говорит он.

Двоим его сокамерникам стало плохо, и им оказали медицинскую помощь. В итоге спать они отправились лишь после 3 часов ночи.



"Учитывая то, что мне в 8:00 выезжать на мероприятие в МВД, ночные пытки помешали качественному ознакомлению с материалами уголовного дела. В связи с тем что я часто слышу от сотрудников СИЗО, что многие давления в отношении меня организованы "сверху", прошу дать ответ – не является ли это специально организованными пытками в отношении меня как политического заключенного и оппозиционного политика? Прошу также оказать содействие моим сокамерникам, которым пришлось оказать медицинскую помощь прошлой ночью, повторный квалифицированный медосмотр с участием врачей, не связанных с системой ГСИН", - сообщается в обращении Равшана Жээнбекова.

kaktus.media