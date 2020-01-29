В Верховном суде обсуждают вопрос ответственности судьи по делу Насирбека Алмаматова

В Верховном суде обсуждают вопрос ответственности судьи, принимавшего решение по делу бывшего начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбека Алмаматова.

Об этом сообщила председатель Верховного суда Гульбара Калиева на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Алмазбек Акматов поинтересовался, будет ли рассмотрена ответственность судьи, как того потребовал президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности 24 января.

«Дисциплинарная комиссия при Совете судей может рассмотреть вопрос об ответственности судьи, если поступит соответствующее представление […]. Мы сейчас обсуждаем вопрос о направлении представления. Мы чувствуем свою ответственность, не думайте, что это не так, и стараемся выполнять свою работу хорошо», - сказала Калиева, отвечая на критику депутата.

Президент Сооронбай Жээнбеков на очередном заседании Совета безопасности обвинил судей и прокуроров в личной заинтересованности в деле Алмаматова, раскритиковав генпрокурора Откурбека Джамшитова и председателя Верховного суда Гульбару Калиеву за то, что прокурор и судья, принимавшие решение, до сих пор работают. 27 января в Генпрокуратуре сообщили об увольнении прокурора, выступавшего гособвинителем по этому делу.

Насирбек Алмаматов был задержан в 2018 году за «создание устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений». В марте 2019 года районный суд приговорил его к 12 с половиной годам лишения свободы, а в июле городской суд назначил ему штраф в размере 3,3 млн сомов и освободил из-под стражи.

О его освобождении СМИ стало известно лишь в октябре 2019 года. 30 октября Верховный суд отменил приговор и оставил в силе решение первой инстанции. Но милиция, прибывшая для его задержания, не нашла его по месту жительства и объявила в розыск.

azattyk.kg