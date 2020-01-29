На заседании Жогорку Кенеша сидят всего 10 депутатов

Заседание началось с опозданием, но все равно многие депутаты, которые принимали участие в работе парламента, не вернулись после перерыва.

После первого перерыва (обычно с 11:00 до 11:10) на заседании парламента сидели чуть больше десяти депутатов Жогорку Кенеша.



Корреспондент Sputnik Кыргызстан снял на видео малочисленный депутатский корпус.

По регламенту был объявлен 10-минутный перерыв, заседание должно было продолжиться в 11:18. Но оно началось с опозданием.

Вице-спикер Мирлан Бакиров сообщил о 62 зарегистрированных слугах народа, однако в зале их чуть больше десяти.

sputnik.kg