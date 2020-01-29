Частные юристы сомневаются в высокой эффективности государственной юрпомощи

«Деньги выделили, но адвокаты-то остались те же самые»

Эффективность бесплатной юридической помощи населению выросла за последний год. Об этом президенту Сооронбаю Жээнбекову доложил министр юстиции КР Марат Джаманкулов, передавало ранее Vesti.kg.

«За 2019 год квалифицированную юридическую помощь оказали 14 тыс. 441 лицам, при этом впервые с помощью адвокатов суды вынесли 8 оправдательных приговоров, - рассказал он. - Если ранее из бюджета на эти цели выделяли порядка 16-20 млн сомов, то в 2019 году на оплату услуг адвокатов выделили 77 млн сомов».

Кроме того, бесплатную юридическую помощь населению оказывают не только по уголовным, но и по гражданским, административным делам, подчеркнул глава ведомства.

Адвокат Кайрат Загибаев не отрицает, что эффективность этой помощи со временем растет, хоть, может, и не очень сильно. Он отметил, что может судить по своим знакомым юристам, которые тоже принимают участие в подобных акциях.

- По крайней мере, адвокат может объяснить человеку его права и возможности, дела реже откладывают в долгий ящик, - заметил он в разговоре с Vesti.kg.

Известный юрист Икрамидин Айткулов согласен, что даже среди бесплатных защитников и консультантов есть те, кто добросовестно выполняет свою работу. Однако чаще всего, по его словам, не слишком стараются, действуют формально, порой и вовсе допуская нарушения.

- Я давно предлагал всех таких юристов посадить на зарплату и усилить контроль за их работой, - сказал адвокат Vesti.kg. – Для этого надо внести соответствующие изменения в закон. Тогда они будут держаться за эту работу, и спрашивать с них будет легче.

А вот глава ОФ «Общество против коррупции», адвокат Манас Кадыров мало верит словам министра юстиции о прогрессе. Он отметил, что несмотря на выделенные деньги качество работы юристов не станет лучше, разве что увеличится охват – адвокаты-то остались те же самые.

- Фамилии тех, кто будет заниматься оказанием бесплатной помощи населению, дает Адвокатура КР, - сказал Кадыров Vesti.kg. – А там действует коррупционная схема, расслабились. В ноябре 2019 года Госагентство антимонопольного регулирования выиграло суд о незаконности вступительных взносов в размере 25 тыс. сомов, но в Адвокатуре продолжают брать.

VESTI.KG