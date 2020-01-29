Бакыт Торобаев: В Ухане находятся 15 кыргызстанцев, из них 14 студентов

В Ухане 14 студентов-кыргызстанцев, всего там находятся 15 граждан Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Бакыт Торобаев.
"Я позвонил студентам из Кыргызстана, которые учатся в Ухане. Они озвучили три проблемы. Во-первых, они там в изоляции. Их нужно вывезти из этого города, в этом можно последовать примеру соседних стран и попытаться вывезти студентов вместе с ними. Во-вторых, если вывезти их не получится, а изоляция продлится, им понадобится финансовая помощь с масками и продуктами питания. Также, если им вдруг разрешать выехать, им срочно понадобятся средства на дорожные расходы. В-третьих, нужно взять под контроль аэропорты, чтобы при возвращении наших граждан не возникло проблем", - обратился он к представителям президента и правительства в парламенте.
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kaktus.media
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