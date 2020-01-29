Продолжится судебный процесс по иску семьи Матраимовых к СМИ

29 января в Свердловском районном суде продолжится рассмотрение дела по иску братьев Искендера и Райымбека Матраимовых, их супруг и семейного благотворительного «Фонда имени Исмаила Матраимова» на Радио «Азаттык», журналиста Али Токтакунова, а также изданий Kloop.kg и 24.kg.

Как сообщил адвокат истцов Канатбек Азиз, на заседании будет рассмотрен отзыв иска в отношении 24.kg.

На предыдущем заседании было заявлено, что истцы готовы отказаться от своих претензий, если СМИ опровергнут опубликованную ранее информацию. В ответ адвокаты «Азаттык» и Kloop.kg ответили отказом - они не будут опровергать факты, приведенные в журналистских расследованиях.

Позже на сайте 24.kg была опубликована заметка под заголовком «24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде». А Канатбек Азиз на своей странице в Facebook сообщил о том, что подано заявление об отзыве иска в отношении этого СМИ.

21 ноября и 4 декабря 2019 года были опубликованы расследования, проведенные Радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg - «Как из бедной страны выводят сотни миллионов» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана».

9 декабря стало известно, что братья Искендер и Райымбек Матраимовы, их супруги и семейный благотворительный «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Радио «Азаттык», журналиста Али Токтакунова, а также издания Kloop.kg и 24.kg. В качестве компенсации они потребовали со всех ответчиков 60 млн сомов.

azattyk.kg