Зарплата в 400 тыс сомов — депутат удивлен заработком глав профсоюзов

Руководители отраслевых объединений, кроме зарплаты, регулярно получали и другие средства. Об этом стало известно на заседании депутатской комиссии.

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев удивился большим зарплатам руководителей профсоюзов в Кыргызстане.

На заседании комиссии, изучающей исполнение закона о профсоюзах, Рыспаев заявил, что в этой сфере нет контроля, а потому главы объединений "творят что хотят". По его словам, руководитель горно-металлургического профсоюза Алмазбек Жакыпов в 2014 году ежемесячно получал 400 тысяч сомов.

"Простые служащие, работающие по специальности, получают 5 тысяч сомов, но даже их выдают кое-как, разделив на три части. А теперь давайте посчитаем зарплаты руководства. Глава профсоюза Минобрнауки Асылбек Токтогулов получает 159 тысяч, руководители профсоюзов в горно-металлургической сфере — 99 тысяч и 150 тысяч, руководители профсоюзов муниципальных предприятий — 77 тысяч сомов. Главы профсоюзов в сфере культуры получают 60 тысяч и 82 тысячи, руководитель профсоюза Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства — 59 тысяч сомов. Глава профсоюза Минздрава Накен Саалиев получает 90 тысяч, а Шамиль Осмонов, возглавляющий профсоюз энергетиков, — 74 тысячи сомов", — возмутился Рыспаев.

Он подчеркнул, что речь идет только о зарплате, но были и другие выплаты. Так, председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Тажибаев единовременно получил 244 тысячи сомов при зарплате 125-130 тысяч.

Кроме того, было заявлено, что руководители объединений в течение двух-трех лет от 10 до 20 раз побывали в загранкомандировках. Также депутаты раскритиковали профсоюзы за продажу оздоровительных курортов частным лицам.

Присутствующие на заседании руководители профсоюзов ничего не сказали в свою защиту. Правоохранительным органам поручено провести расследование указанных фактов.

Напомним, в прошлом году депутаты ЖК инициировали законопроект, призванный упорядочить работу профсоюзов, однако Федерация профсоюзов КР выступила против. В результате была создана специальная комиссия, призванная разрешить спорную ситуацию.

sputnik.kg