"Даже жен уводите!" Депутат отругал руководителей профсоюзов в КР

Парламентарий выразил недовольство действиями глав профсоюзных объединений и интригами, которые наблюдаются в этих организациях.
Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев отругал руководителей профсоюзных объединений, заявив, что они разрушают семьи.
Сегодня в парламенте прошло заседание депутатской комиссии по контролю за исполнением Закона "О профсоюзах КР" под председательством Тиллаева.
По его словам, руководители профсоюзов не стесняются даже вмешиваться в жизнь семей членов объединения.
"В профсоюзах нашли финансовые нарушения со стороны 29 человек, есть кадры, которые не покидают пост. Стыдно говорить, но давят на членов профсоюзов, вмешиваются в их семьи. Даже жен уводят... Один из членов профсоюза со слезами пожаловался, что у него увели жену. Также увели замужнюю сестру его супруги... Такие случаи бывают, когда люди выезжают на отдых. Общественность должна знать", — заявил депутат.
Он рассказал, что государство выделяет профсоюзам 300 миллионов сомов в год, а вместе с суммой, которую собирают с членов объединений, получается до миллиарда. При этом, по словам Тиллаева, курортные учреждения находятся в плачевном состоянии.
Парламентарии также выразили недовольство тем, что месячная зарплата руководителей отраслевых профсоюзов достигает 400 тысяч сомов.
sputnik.kg
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