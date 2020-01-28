"Даже жен уводите!" Депутат отругал руководителей профсоюзов в КР

Парламентарий выразил недовольство действиями глав профсоюзных объединений и интригами, которые наблюдаются в этих организациях.

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев отругал руководителей профсоюзных объединений, заявив, что они разрушают семьи.

Сегодня в парламенте прошло заседание депутатской комиссии по контролю за исполнением Закона "О профсоюзах КР" под председательством Тиллаева.

По его словам, руководители профсоюзов не стесняются даже вмешиваться в жизнь семей членов объединения.

"В профсоюзах нашли финансовые нарушения со стороны 29 человек, есть кадры, которые не покидают пост. Стыдно говорить, но давят на членов профсоюзов, вмешиваются в их семьи. Даже жен уводят... Один из членов профсоюза со слезами пожаловался, что у него увели жену. Также увели замужнюю сестру его супруги... Такие случаи бывают, когда люди выезжают на отдых. Общественность должна знать", — заявил депутат.

Он рассказал, что государство выделяет профсоюзам 300 миллионов сомов в год, а вместе с суммой, которую собирают с членов объединений, получается до миллиарда. При этом, по словам Тиллаева, курортные учреждения находятся в плачевном состоянии.

Парламентарии также выразили недовольство тем, что месячная зарплата руководителей отраслевых профсоюзов достигает 400 тысяч сомов.

sputnik.kg