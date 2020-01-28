Суд отказал в рассмотрении иска против вице-премьер-министра Жениша Разакова

Первомайский районный суд Бишкека отказал в принятии в производство искового заявления гражданки Канышай Мамыркуловой в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова.
Об этом Kaktus.media сообщил руководитель пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгул.
Напомним, двое участников митинга в поддержку Баткена журналист Канышай Мамыркулова и Самат Алиев подали иск к вице-премьер-министру Женишу Разакову из-за его слов об участниках митинга. Причиной обращения в судебные органы стало то, что Разаков произнес, по мнению обратившихся, компрометирующие слова в адрес участников митинга 13 и 15 января.
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