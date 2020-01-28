Минюст Кыргызстана предлагает исключить норму о двойном гражданстве

Поправки гласят, что кыргызстанцам с паспортами двух стран придется отказаться от одного из них

Министерство юстиции предлагает внести поправки в закон «О гражданстве Кыргызской Республики». Среди прочего ведомство предлагает признать норму о двойном гражданстве утратившей силу.

В справке-обосновании к законопроекту указано, что необходимость разработки предлагаемого документа вызвана тем, что положения данного закона, регулирующие двойное гражданство, необходимо привести в соответствие с нормами Конституции и исключить противоречия в разных статьях закона.

«Законодательство Кыргызской Республики предусматривает принадлежность граждан нашей страны к гражданству другого государства в соответствии с международными договорами, - отмечено в справке-обосновании. - Однако в настоящее время КР не имеет заключенного договора о двойном гражданстве ни с одним государством. При этом граждане Кыргызской Республики, имеющие также гражданство другой страны, в нашей стране рассматриваются только как граждане КР. В связи с этим двойное гражданство представляет одну из наиболее сложных проблем как с точки зрения правового регулирования, так и практической значимости. Кроме того, исключается в данной статье норма, где предусматривается ограничение граждан Кыргызской Республики, имеющих иное гражданство, занимать определенные государственные должности, поскольку указанные ограничения предусмотрены в иных нормативных правовых актах, в частности конституционных законах Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», «О статусе судей Кыргызской Республики», «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», законах Кыргызской Республики «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики».

В случае принятия данных поправок гражданам Кыргызстана, у которых имеется паспорт другой страны, в течение трех месяцев следует подать уведомление о двойном гражданстве в уполномоченный орган в сфере регистрации населения.

В последующем предусматривается создание единой базы данных, предусматривающих учет граждан Кыргызской Республики, имеющих иное гражданство, проживающих на территории Кыргызской Республики, а также за ее пределами.

В законопроекте указана норма о том, что наличие двойного гражданства может стать причиной утраты гражданства Кыргызстана.

Между тем гендиректор компании «Интел Линкс» Таалайбек Джумадылов (данная фирма ранее занималась выпуском паспортов, - прим. ред.) полагает, что вводимая норма как раз противоречит Конституции.

- В Основном законе как раз таки прописано, что за лицами, являющимися гражданами КР, признается принадлежность к гражданству другого государства в соответствии с законами и международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, - напомнил он. - То есть если в нашем законодательстве хотят убрать норму о двойном гражданстве, поправки надо вносить в Конституцию. А если вдруг наша страна заключит договор с какой-либо страной о двойном гражданстве, что, потом опять будут переписывать закон?

Vesti.kg