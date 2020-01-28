Президент рекомендовал премьер-министру отстранить от должности главу Госэкотехинспекции

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал решение Совета безопасности, принятое на заседании 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В решении Совбеза работа госорганов по исполнению ранее принятых решений по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах и по обеспечению безопасности в сфере недропользования признана недостаточной. В связи с этим ряду государственных органов даны различные поручения.

Отдельным пунктом премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву поручено до 1 февраля освободить от занимаемой должности Джолдошбека Джунушева, директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности - «за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью подчиненных лиц, которое привело к совершению систематических должностных преступлений сотрудниками».

Главе правительства также поручено объявить замечания руководству ряда государственных агентств: антимонопольного регулирования; архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; по делам местного самоуправления и межэтнических отношений; по делам молодежи, физической культуры и спорта; по регулированию топливно-энергетического комплекса; водных ресурсов, а также руководству Госслужбы миграции, Судебно-экспертной службы, Фонда госматрезервов, Высшей аттестационной комиссии, Центра аккредитации, Госагентства связи. Замечания должны быть объявлены и руководителям Минкультуры, Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком, ГСИН, Минюста, Налоговой службы, ГРС, финполиции и выговоры - руководителям Минздрава, Минобразования, МЧС, Гослесхоза.

Строгие выговоры поручено объявить руководителю Социального фонда, председателю Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования и двум его заместителям.

azattyk.kg