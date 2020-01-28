Новый УПК КР позволяет следователю покрывать преступников?

Бывшие силовики объяснили, как работает статья об использовании результатов специальных следственных действий в других целях и передаче информации

Новый Уголовно-процессуальный кодекс КР позволяет следователю покрывать преступления по своей воле? Таким вопросом задались пользователи Facebook, обратив внимание на статью 218 «Использование результатов специальных следственных действий в других целях или передача информации» Уголовно-процессуального кодекса КР, вступившего в силу год назад.

Она гласит:

Результаты, полученные в ходе проведения специальных следственных действий, используются исключительно по расследуемому делу, по которому было вынесено решение следственного судьи об их проведении. В случае если получены сведения о фактах, указывающих на совершение другого преступления или на обстоятельства, подлежащие доказыванию по другому уголовному делу, они могут быть использованы в соответствующем деле в качестве доказательств только лишь с согласия следователя, в ведении которого оно находилось или находится, и руководителя следственного подразделения, который осуществлял контроль за ходом досудебного производства данного дела.

«Раньше это называлось «Сокрытие преступления» и преследовалось по закону, - пишет экс-замглавы МВД, полковник милиции в отставке Дмитрий Федоров. - Люди, уполномоченные государством бороться с преступностью, теперь будут «думать», что делать со ставшими им известными сведениями о готовящемся, совершаемом или уже совершенном преступлении, скрывшемся преступнике и о других данных, которые могут способствовать раскрытию другого преступления. Вместо того чтобы по закону приступить к своим прямым обязанностям».

Ветеран МВД Токтогул Какчекеев высказал мнение о том, что последние реформы в силовых структурах приводят к тому, что правовая составляющая выступает на стороне легализации преступного поведения и защищает интересы олигархов.

«Принятые кодексы – это инструмент свободы преступных инстинктов и ее защиты», - написал он.

Однако другие силовики не совсем согласны с этими утверждениями. Как сказал Vesti.kg бывший начальник отдела ГКНБ КР Максат Мамытканов, решение, что делать дальше с обнаруженными сведениями, всегда оставалось за следователем.

- Он может присоединить информацию к своему делу, может возбудить новое уголовное дело, а бывает, что преступление не входит в компетенцию этого органа и надо передать данные в ответственный орган, - объясняет он.

Того, что следователь может сокрыть информацию, опасаться стоит не более, чем раньше, уверяет эксперт.

- Есть надзирающий прокурор, который тоже в курсе всех данных и руководит процессуальными действиями, - успокоил Мамытканов.

Экс-замглавы ГКНБ Артур Медетбеков в разговоре с Vesti.kg добавил, что в противном случае следователю самому грозит уголовное дело за сокрытие преступления.

- Кроме 218 статьи есть ведь и другие, которые обязывают его рассмотреть данные или передать их по подследственности, - напомнил он. – Материалы дела видит не один следователь, у него есть начальство, группа, прокурор, который тоже ознакомится с данными. Если что-то запротоколировано, проигнорировать это самолично невозможно.

VESTI.KG