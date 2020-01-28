Cобытия в Кой-Таше: адвокаты оспорят решение МВД об ограничении сроков ознакомления с делом

Адвокаты оспорят решение МВД об ограничении сроков на ознакомление с материалами дела по событиям в Кой-Таше. Об этом сообщил адвокат Замир Жоошев.
Ранее стало известно, что межведомственная следственная группа вынесла постановление об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела до 1 февраля 2020 года.
Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, экс-депутаты ЖК Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, телохранитель бывшего президента Канат Сагымбаев, депутаты ЖК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, помощник бывшего президента Кундуз Жолдубаева и другие подозреваемые по этому делу заявили, что им препятствуют в ознакомлении с материалами уголовного дела в установленные законом сроки.
По словам адвоката Замира Жоошева, для полного ознакомления с 70 томами уголовного дела и видеоматериалами объемом в 2 терабайта необходимо больше времени.
«Сейчас мы готовим материалы, будем подавать заявление в суд. Мы просим хотя бы 1,5 месяца на ознакомление со всеми материалами дела», - сказал Жоошев.
7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области прошли «мероприятия по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева на допрос». Проводились они силами специального подразделения ГКНБ – «Альфа». В первый день операции произошли столкновения между силовиками и сторонниками политика, в результате чего 6 спецназовцев были взяты в заложники и провели в доме экс-главы государства больше 20 часов, а сотрудник спецназа Усенбек Ниязбеков погиб от огнестрельного ранения.
После неудачной операции ГКНБ уже во второй день – 8 августа - задержание проводило МВД, в итоге Алмазбек Атамбаев и его сторонники добровольно сдались властям, а бывшему президенту предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса КР.
В связи с расследованием этих событий параллельно ведется несколько досудебных производств по 39 различным фактам. В рамках этих расследований под стражу заключены бывший президент Алмазбек Атамбаев и ряд его сторонников. Депутаты Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, помощник Атамбаева и заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева помещены под домашний арест. Их подозревают в организации захвата заложников, массовых беспорядков и насильственного захвата власти во время событий в Кой-Таше. По такому же подозрению был задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков.
Kaktus.media
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