Кого накажут по итогам Совбеза по борьбе с коррупцией? Список руководителей

Совет безопасности по итогам заседания, состоявшегося 24 января, принял решение объявить замечания и выговоры руководителям в исполнительной ветви власти. До 1 февраля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен исполнить решение Совбеза.
Список нарушителей и вид наказания:
За отсутствие обмена данными между госорганами премьер-министр должен объявить замечание руководителям следующих государственных органов и подведомственных организаций:
-Госагентства антимонопольного регулирования КР;
-Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР;
-Госагентства по делам МСУ и межэтнических отношений КР;
-Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;
-Госагентства по регулированиюТЭК КР;
-Госслужбы миграции КР;
-Государственной судебно-экспертной службы КР;
-Госагентства водных ресурсов КР;
-Фонда государственных материальных резервов КР;
-ВАК КР;
-Кыргызскому центра аккредитации при Министерстве экономики КР;
-Госагентства связи при Госкомитете информационных технологий и связи КР;
За затягивание процесса автоматизации и упрощения процедур предоставления цифровых госуслуг населению через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" и разработки первоочередных баз данных премьер должен объявить замечание руководителям следующих государственных органов:
Министерства культуры, информации и туризма КР;
Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком КР;
ГСИН КР.
За затягивание процесса автоматизации справок планируется объявить замечание руководителям следующих госорганов:
Министерства юстиции КР;
-ГНС КР;
-ГРС КР.
За предоставление некачественной информации, а также за отсутствие обмена данными между госорганами премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен объявить замечание руководству ГСБЭП (финансовая полиция).
За отсутствие контроля и координации госорганов и органов МСУ по реализации глава кабмина должен объявить замечание руководителю аппарата правительства - министру КР Самату Кылжыеву.
Ряд выговор предстоит получить от премьер-министра госорганам за формальную работу по внедрению с 1 июля 2019 года проектов "Школьная медицина - IT-поликлиника" и "Умная школа", а также за затягивание процессов автоматизации справок и упрощения процедур предоставления цифровых госуслуг населению. Список следующий:
-Министерство здравоохранения КР;
-Министерство образования и науки КР.
Руководство МЧС получит выговор за то, что ведомство не предприняло никаких мер по возврату и постановке на баланс МЧС хвостохранилищ, находящихся в аварийном состоянии и способных привести к наступлению чрезвычайных последствий или не отвечающих требованиям экологической и технической безопасности. Кроме того, оно не установило запрет на передачу хвостохранилищ частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания.
Гослесхоз получит выговор за за формальный подход к задачам по полному экологическому обследованию угольного месторождения Кара-Кече, а также за отсутствие обмена данными между госорганами.
За необоснованный срыв процесса обмена данными с коммерческими организациями через систему "Тундук", а также за затягивание процесса автоматизации справок будет объявлен строгий выговор руководству Социального фонда КР.
За отсутствие обмена данными между госорганами и неудовлетворительную реализацию по исполнению рекомендаций Совбеза планируется объявить строгий выговор руководству Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР:
-Эмилю Осмонбетову;
-Карыбеку Ибраеву;
-Мырзе Джаманбаеву.
Своей должности лишается руководитель Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР Джолдошбек Джунушев за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью подчиненных лиц, которое привело к совершению систематических должностных преступлений сотрудниками инспекции.
Аппарат президента КР до 1 февраля 2020 года внесет Жээнбекову представления о дисциплинарных взысканиях за ненадлежащее исполнение решений Совбеза.
Руководителям центральных и иных государственных органов будет объявлено замечание:
-Счетной палаты КР;
-Государственной комиссии по делам религий КР;
-Нацстаткому КР;
-ГКС КР.
Кого еще накажут за плохую работу?
Руководители госорганов, котрым будут объявлены дисциплинарные взыскания и выговоры до 1 февраля 2020 года должны будут в свою очередь привлечь к
строгой дисциплинарной ответственности своих заместителей, а также ответственных исполнителей за несвоевременную реализацию рекомендаций Совбеза.
Они также должны будут провести расследования по каждому случаю предоставления недостоверной или некачественной информации и служебные расследования с привлечением виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!