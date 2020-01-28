Кого накажут по итогам Совбеза по борьбе с коррупцией? Список руководителей

Совет безопасности по итогам заседания, состоявшегося 24 января, принял решение объявить замечания и выговоры руководителям в исполнительной ветви власти. До 1 февраля премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен исполнить решение Совбеза.

Список нарушителей и вид наказания:

За отсутствие обмена данными между госорганами премьер-министр должен объявить замечание руководителям следующих государственных органов и подведомственных организаций:

-Госагентства антимонопольного регулирования КР;

-Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР;

-Госагентства по делам МСУ и межэтнических отношений КР;

-Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;

-Госагентства по регулированиюТЭК КР;

-Госслужбы миграции КР;

-Государственной судебно-экспертной службы КР;

-Госагентства водных ресурсов КР;

-Фонда государственных материальных резервов КР;

-ВАК КР;

-Кыргызскому центра аккредитации при Министерстве экономики КР;

-Госагентства связи при Госкомитете информационных технологий и связи КР;

За затягивание процесса автоматизации и упрощения процедур предоставления цифровых госуслуг населению через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" и разработки первоочередных баз данных премьер должен объявить замечание руководителям следующих государственных органов:

Министерства культуры, информации и туризма КР;

Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком КР;

ГСИН КР.

За затягивание процесса автоматизации справок планируется объявить замечание руководителям следующих госорганов:

Министерства юстиции КР;

-ГНС КР;

-ГРС КР.

За предоставление некачественной информации, а также за отсутствие обмена данными между госорганами премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев должен объявить замечание руководству ГСБЭП (финансовая полиция).

За отсутствие контроля и координации госорганов и органов МСУ по реализации глава кабмина должен объявить замечание руководителю аппарата правительства - министру КР Самату Кылжыеву.

Ряд выговор предстоит получить от премьер-министра госорганам за формальную работу по внедрению с 1 июля 2019 года проектов "Школьная медицина - IT-поликлиника" и "Умная школа", а также за затягивание процессов автоматизации справок и упрощения процедур предоставления цифровых госуслуг населению. Список следующий:

-Министерство здравоохранения КР;

-Министерство образования и науки КР.

Руководство МЧС получит выговор за то, что ведомство не предприняло никаких мер по возврату и постановке на баланс МЧС хвостохранилищ, находящихся в аварийном состоянии и способных привести к наступлению чрезвычайных последствий или не отвечающих требованиям экологической и технической безопасности. Кроме того, оно не установило запрет на передачу хвостохранилищ частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания.

Гослесхоз получит выговор за за формальный подход к задачам по полному экологическому обследованию угольного месторождения Кара-Кече, а также за отсутствие обмена данными между госорганами.

За необоснованный срыв процесса обмена данными с коммерческими организациями через систему "Тундук", а также за затягивание процесса автоматизации справок будет объявлен строгий выговор руководству Социального фонда КР.

За отсутствие обмена данными между госорганами и неудовлетворительную реализацию по исполнению рекомендаций Совбеза планируется объявить строгий выговор руководству Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР:

-Эмилю Осмонбетову;

-Карыбеку Ибраеву;

-Мырзе Джаманбаеву.

Своей должности лишается руководитель Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР Джолдошбек Джунушев за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью подчиненных лиц, которое привело к совершению систематических должностных преступлений сотрудниками инспекции.

Аппарат президента КР до 1 февраля 2020 года внесет Жээнбекову представления о дисциплинарных взысканиях за ненадлежащее исполнение решений Совбеза.

Руководителям центральных и иных государственных органов будет объявлено замечание:

-Счетной палаты КР;

-Государственной комиссии по делам религий КР;

-Нацстаткому КР;

-ГКС КР.

Кого еще накажут за плохую работу?

Руководители госорганов, котрым будут объявлены дисциплинарные взыскания и выговоры до 1 февраля 2020 года должны будут в свою очередь привлечь к

строгой дисциплинарной ответственности своих заместителей, а также ответственных исполнителей за несвоевременную реализацию рекомендаций Совбеза.

Они также должны будут провести расследования по каждому случаю предоставления недостоверной или некачественной информации и служебные расследования с привлечением виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

kaktus.media