Адвокат: Равшану Жээнбекову грозит 15 лет лишения свободы

Сегодня, 28 января, адвокат Замир Жоошев на пресс-конференции сообщил, что политику Равшану Жээнбекову предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. Среди них покушение на насильственный захват власти, захват заложников.

"Как многим известно, сразу после кой-ташских событий Жээнбекова неоднократно допрашивали в качестве свидетеля. На последнем допросе 14 декабря стало известно, что его задержат как подозреваемого", - говорит он.



Отметим, политик по решению суда содержится в СИЗО до 9 февраля.

Адвокат задался вопросом, почему же ему сразу не предъявили обвинений, а так долго тянули. Он уверен, что если бы Жээнбеков совершил какие-либо преступления, то об этом сразу бы стало известно правоохранительным органам, ведь все эти события были под прицелами камер.

"Сам Жээнбеков сказал, что если его задержат, то это будет политическим решением, а не следственной необходимостью", - заявил он.

Адвокат отметил, что так как все статьи являются тяжкими и особо тяжкими, то максимальный срок, который может получить Жээнбеков, 15 лет.

"Есть видеозаписи, где видно, что Равшан Жээнбеков во время этих событий успокаивал обе стороны. Все его действия на тот день были направлены на защиту солдат "Альфа", - говорит он.

Все эти материалы были учтены пять месяцев назад, но сейчас якобы появились другие материалы, доказывающие его вину. Жоошев подозревает, что это свидетельские показания других фигурантов дела, которые неожиданно изменились.

kaktus.media