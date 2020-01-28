Главе аппарата правительства вынесут замечание по итогам заседания Совбеза

Руководители почти всех госорганов будут наказаны в дисциплинарном порядке. Сооронбай Жээнбеков одобрил

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал решение прошедшего недавно Совета безопасности КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Напомним, что на заседании был рассмотрен ход реализации решений Совета безопасности, принятых на его заседаниях в 2018–2019 годах, и предложения в список стратегических объектов страны.

По итогам заседания принят проект решения, который был доработан с учетом предложений и замечаний членов Совбеза.

Сегодня, 28 января, Сооронбай Жээнбеков подписал решение Совета безопасности «О ходе реализации решений Совета безопасности Кыргызской Республики».

Ниже приводим полный текст решения без изменений:

О ходе реализации решений Совета безопасности Кыргызской Республики

На развитие Кыргызской Республики в течение ряда лет отрицательное влияние оказывали различные негативные факторы, такие как коррупция, глубоко проникшая в отдельные уполномоченные государственные органы, неэффективное взаимодействие между государственными органами, вмешательство государственных органов, местных органов власти и органов местного самоуправления в деятельность инвесторов, отсутствие четкой координации между различными государственными органами и др.

Это затронуло не только судебные, надзорные и правоохранительные органы, но и целые сектора экономики.

В целях оперативного решения сложившейся проблемной ситуации в судебной, надзорной, правоохранительной системах, назревших проблем в сфере недропользования и горнодобывающем секторе, обеспечения цифровой трансформации государства Советом безопасности Кыргызской Республики в 2018 году и в первом квартале 2019 года было проведено три заседания, на которых были приняты соответствующие решения.

В частности, решение Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской Республики» от 8 февраля 2018 года № 1, которое нацелено на усиление антикоррупционных мероприятий, продолжение работы по формированию эффективной национальной системы противодействия коррупции и последовательное реформирование судебных, надзорных и правоохранительных органов.

Решение Совета безопасности Кыргызской Республики

«О мерах по цифровому развитию Кыргызской Республики» от 14 декабря 2018 года № 2, ориентированное на выработку новых подходов к вопросам государственного управления, основанных на применении инновационных методов, автоматизации всех процессов с использованием передовых информационных коммуникационных технологий, консолидации усилий государства, гражданского общества и бизнеса по ускорению цифровой трансформации государства и созданию достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для перехода к цифровой экономике.

Решение Совета безопасности Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики» от 30 января 2019 года № 1, которое направлено на принятие оперативных и действенных мер по обеспечению национальной безопасности в сфере недропользования, создание эффективной системы управления горнодобывающей отраслью и выработку новых подходов к развитию данного сектора экономики.

Несмотря на то, что принятые решения определяют государственную политику в краткосрочной и долгосрочной перспективе развития Кыргызской Республики и придают новый импульс борьбе с коррупционными проявлениями, не все предусмотренные мероприятия реализуются на должном уровне и в установленные сроки.

В отдельных случаях наблюдается излишняя бюрократия либо формальный подход при принятии управленческих решений. Подготовка и дальнейшая процедура утверждения отдельных нормативных правовых актов, разработанных во исполнение решений, необоснованно затягиваются со стороны государственных органов Кыргызской Республики.

В связи с вышеизложенным и в целях обеспечения реализации указанных решений Совета безопасности Кыргызской Республики, формирования организационных выводов и управленческих решений Совет безопасности Кыргызской Республики

РЕШИЛ:

Принять к сведению доклады вице-премьер-министра Кыргызской Республики Ж. П. Разакова, председателя Верховного суда Кыргызской Республики Г. У. Калиевой, Генерального прокурора Кыргызской Республики О. А. Джамшитова, председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики Д. Д. Догоева, председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Э. К. Осмонбетова, секретаря Совета безопасности Кыргызской Респуб лики Д. К. Сагынбаева.

Признать работу, проводимую государственными органами по реализации решений Совета безопасности Кыргызской Республики «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, надзорных и правоохранительных органах Кыргызской Республики» от 8 февраля 2018 года № 1, «О мерах по цифровому развитию Кыргызской Республики» от 14 декабря 2018 года № 2 (далее — решения № 1, 2), недостаточной.

Признать работу, проводимую государственными органами по реализации решения Совета безопасности Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования Кыргызской Республики» от 30 января 2019 года № 1 (далее — решение № 3), неудовлетворительной.

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики активизировать работу по принятию нормативных правовых актов, направленных на реализацию решений № 1, 2 и 3.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— в срок до 1 апреля 2020 года провести работу по определению дополнительных источников финансирования, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных решениями № 1, 2 и 3;

— обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию государственных органов, задействованных в реализации решений

№ 1, 2 и 3;

— усилить контроль за качественным и своевременным исполнением дорожной карты по реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023»;

— в срок до 1 марта 2020 года совместно с органами местного самоуправления выработать эффективные меры по исполнению решения № 3 со стороны органов местного самоуправления;

— в срок до 1 апреля 2020 года завершить процесс автоматизации и упрощения процедур предоставления цифровых государственных услуг населению посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и разработки первоочередных баз данных;

— исключить случаи необоснованного отказа со стороны Социального фонда Кыргызской Республики в заключении соглашений с коммерческими организациями об обмене данными посредством системы «Тундук»;

— во исполнение Закона Кыргызской Республики «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» принять подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выплаты материального вознаграждения лицам, сообщившим о таких правонарушениях;

— совместно с Государственной кадровой службой Кыргызской Республики предусмотреть в проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики;

«О противодействии коррупции» и Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», разработанном во исполнение решения № 1, ограничения и запреты в отношении сотрудников правоохранительных органов, предусмотренные данным решением;

— совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и заинтересованными государственными органами внести соответствующие дополнения и изменения в действующее законодательство Кыргызской Республики в сфере декларирования, предусматривающие:

1) более строгую ответственность за нарушение норм, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности»;

2) увеличение сроков давности привлечения к ответственности государственных и муниципальных служащих;

3) устранение существующих пробелов и коллизий.

Вопросы координации и усиления контроля за качественной и своевременной реализацией мероприятий, предусмотренных решением № 3, возложить на первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Боронова К.А.

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики и руководителям государственных органов:

— обеспечить качественный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных решениями № 1, 2 и 3;

— в срок до 1 июня 2020 года принять исчерпывающие меры по реализации неисполненных и частично исполненных мероприятий, предусмотренных указанными решениями;

— регулярно освещать итоги проделанной работы по реализации решений № 1, 2 и 3 на ведомственных сайтах и в средствах массовой информации.

Рекомендовать Министерству финансов Кыргызской Республики провести работу по определению дополнительных источников финансирования, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных решениями № 1, 2, 3 и Концепцией цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

— в срок до 1 мая 2020 года провести анализ и представить предложения по улучшению работы следственных подразделений правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с коррупционными преступлениями и хищениями государственной и муниципальной собственности;

— в срок до 1 апреля 2020 года установить четкий перечень преступлений, которые относятся к коррупционным;

— на постоянной основе по каждому выявленному факту нарушений, отраженных в актах Счетной палаты Кыргызской Республики, вносить акты прокурорского реагирования и давать юридическую оценку действиям должностных лиц, виновных в их совершении;

— совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики активизировать работу по выявлению государственных и муниципальных служащих, нарушающих Закон Кыргызской Республики «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности», в случае установления таких нарушений незамедлительно вносить акты прокурорского реагирования и принимать иные меры, предусмотренные законодательством Кыргы зской Республики;

— на постоянной основе совместно с правоохранительными и государственными органами Кыргызской Республики проводить соответствующие мероприятия по выявлению государственных служащих, не соблюдающих ограничения, связанные с государственной гражданской службой и муниципальной службой, предусмотренные частью 1 статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», с принятием мер по привлечению их к ответственности, предусмотренной законод ательством Кыргызской Республики, вплоть до освобождения от занимаемых должностей в связи с утратой доверия или по иным основаниям.

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) и Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики принять меры по обеспечению эффективной д еятельности подразделений внутренних расследований и собственной безопасности по выявлению и пресечению совершения коррупционных и должностных преступлений, нарушений служебной дисциплины и этических норм со стороны своих сотрудников.

Руководителям государственных органов, задействованных в реализации настоящего решения Совета безопасности Кыргызской Республики и решений № 1, 2 и 3:

— взять под личный контроль реализацию мероприятий, предусмотренных данными решениями;

— исключить случаи формального подхода к реализации рекомендаций, предусмотренных настоящим решением и решениями № 1, 2 и 3, со стороны ответственных исполнителей;

— обратить внимание на качество и своевременность предоставления информации по реализации мероприятий, предусмотренных решениями № 1, 2 и 3;

— ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики информацию о ходе исполнения настоящего решения Совета безопасности Кыргызской Республики.

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, Правительству Кыргызской Республики, Верховному суду Кыргызской Республики и Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в срок до 1 марта 2020 года внести предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Кыргызской Республики в секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

Секретариату Совета безопасности Кыргызской Республики:

1) совместно с Правительством Кыргызской Республики в срок до 1 июня 2020 года разработать и внести на рассмотрение Совета безопасности Кыргызской Республики проект Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2020–2024 годы, предусматривающий:

— формирование законодательных основ противодействия коррупции исходя из современных вызовов и угроз;

— приоритетные направления противодействия коррупции;

— принятие нормативных правовых актов, направленных на ужесточение ответственности за совершение коррупционных преступлений;

— ответственность руководителей государственных органов за слабую работу в сфере противодействия коррупции и непринятие мер по внедрению антикоррупционных механизмов в деятельности возглавляемых ими государственных органов;

— создание механизма координации антикоррупционных усилий государственных органов и институтов гражданского общества;

— выработку новых критериев оценки состояния коррупции в стране и в каждой отрасли;

— внедрение эффективных механизмов проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующего законодательства;

2) продолжить работу по мониторингу реализации решений № 1, 2 и 3.

Рекомендовать Премьер-министру Кыргызской Республики Абылгазиеву М.Д. в срок до 1 февраля 2020 года:

1) за отсутствие обмена данными между государственными органами (по исполнению абзаца 2 подпункта 1 пункта 3 решения

№ 2) объявить замечание руководителям следующих государственных органов и подведомственных организаций:

— Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики;

— Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики;

— Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики;

— Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики;

— Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

2) за затягивание процесса автоматизации и упрощения процедур предоставления цифровых государственных услуг населению посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и разработки первоочередных баз данных (по исполнению абзаца 1 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить замечание руководителям следующих государственных органов:

— Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

— Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

3) за затягивание процесса автоматизации справок

(по исполнению абзаца 1 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить замечание руководителям следующих государственных органов:

— Министерство юстиции Кыргызской Республики;

— Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

— Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

4) за предоставление некачественной информации по реализации решения № 1, а также за отсутствие обмена данными между государственными органами (по исполнению абзаца 2 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить замечание руководству Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

5) за отсутствие контроля и координации государственных органов и органов местного самоуправления по реализации рекомендаций, предусмотренных решением № 3, объявить замечание Руководителю Аппарата Правительства — министру Кыргызской Республики Кылжыеву С. А.;

6) за формальную работу по внедрению с 1 июля 2019 года проектов «Школьная медицина — IT-поликлиника» и «Умная школа» (по исполнению пункта 5 решения № 2), а также за затягивание процессов автоматизации справок и упрощения процедур предоставления цифровых государственных услуг населению посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» и разработки первоочередных баз данных (по исполнению абзаца 1 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить выговор руководителям следующих государственных органов:

— Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

— Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

7) за непринятие мер по возврату и постановке на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики хвостохранилищ, находящихся в аварийном состоянии и способных привести к наступлению чрезвычайных последствий или не отвечающих требованиям экологической и технической безопасности, и по установлению запрета на передачу хвостохранилищ частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания (по исполнению подпункта 6 пункта 4 и подпункта 7 пункта 4 решения № 3) объявить выговор руководству Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

8) за формальный подход к задачам по полному экологическому обследованию угольного месторождения Кара-Кече, а также за отсутствие обмена данными между государственными органами

(по исполнению абзаца 2 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить выговор руководству Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

9) за необоснованный срыв процесса обмена данными с коммерческими организациями через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», а также за затягивание процесса автоматизации справок (по исполнению абзаца 1 подпункта 1 пункта 3 решения № 2) объявить строгий выговор руководству Социального фонда Кыргызской Республики;

10) за отсутствие обмена данными между государственными органами (по исполнению абзаца 2 подпункта 1 пункта 3 решения

№ 2) и неудовлетворительную реализацию рекомендаций, предусмотренных решением № 3, объявить строгий выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Осмонбетову Э.К. и его заместителям Ибраеву К.Э. и

Джаманбаеву М.К.;

11) за отсутствие ведомственного контроля за деятельностью подчиненных лиц, которое привело к совершению систематических должностных преступлений сотрудниками Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, освободить от занимаемой должности директора указанной инспекции Джунушева Дж.М.

Рекомендовать Аппарату Президента Кыргызской Республики в срок до 1 февраля 2020 года внести Президенту Кыргызской Республики С. Ш. Жээнбекову представления об объявлении дисциплинарного взыскания в виде замечания за ненадлежащее исполнение мероприятий, предусмотренных решением № 2, в отношении следующих руководителей центральных и иных государственных органов:

— Счетная палата Кыргызской Республики;

— Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики;

— Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

— Государственная кадровая служба Кыргызской Республики.

Руководителям государственных органов, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего решения Совета безопасности Кыргызской Республики, в срок до 1 февраля 2020 года:

— привлечь к строгой дисциплинарной ответственности своих заместителей, курирующих вопросы реализации решений № 1, 2 и 3, а также ответственных исполнителей за несвоевременную реализацию рекомендаций указанных решений;

— провести по каждому случаю предоставления недостоверной или некачественной информации по реализации решений № 1, 2 и 3 служебные расследования с привлечением виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

VESTI.KG