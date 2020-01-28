ГКНБ предлагает ужесточить наказание за участие в вооруженных конфликтах за границей

Государственный комитет национальной безопасности предлагает ужесточить наказание граждан за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранных государств. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.
Отмечается, что в новой редакции кодекса нарушения по статье 243 - «Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества или прохождения за пределами КР подготовки для совершения террористического акта» - относятся к разряду менее тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на 2,5-5 лет. В старой же редакции кодекса это преступление относилось к категории тяжких.
В ГКНБ отмечают, что эта статья схожа со статьей «Наемничество», за нарушение которой предусмотрено более строгое наказание - из-за особой тяжести преступления.
«Участие гражданина КР в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки за пределами КР представляет не меньшую, а то и большую опасность для национальной безопасности КР. Кроме того, по этой статье как за менее тяжкое преступление по решению суда возможно применение пробационного надзора без изоляции и лишения свободы гражданина, что позволит лицу, прошедшему террористическую подготовку за рубежом, оставаться на свободе и реализовать преступный умысел», - считают в Госкомитете нацбезопасности.
Законопроектом предлагается наказывать за участие вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства лишением свободы III категории – от 5 до 7,5 лет, что относится к тяжким преступлениям.
azattyk.kg
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