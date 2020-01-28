Жанар Акаев заявил о создании новой партии, с которой он пойдет на выборы в Жогорку Кенеш

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев пойдет на предстоящие парламентские выборы с новой партией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в новую партию вошли молодые, прогрессивные. Пока он озвучил имена экс-заместителя министра экономики Эльдара Абакирова и политолога Сейтека Качкынбая.
"До конца этой недели мы сообщим вам о времени и месте презентации новой партии, которая состоит из новых лиц, образованной и прогрессивной молодежи. Всех, кто хочет строить вместе с нами новый, чистый Кыргызстан, призываю присоединиться к нам", - сказал Акаев.
Жанар Акаев был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва в составе СДПК, но в 2017 году он был исключен из фракции.
Парламентские выборы пройдут осенью этого года.
kaktus.media
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