Жанар Акаев заявил о создании новой партии, с которой он пойдет на выборы в Жогорку Кенеш

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев пойдет на предстоящие парламентские выборы с новой партией. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в новую партию вошли молодые, прогрессивные. Пока он озвучил имена экс-заместителя министра экономики Эльдара Абакирова и политолога Сейтека Качкынбая.

"До конца этой недели мы сообщим вам о времени и месте презентации новой партии, которая состоит из новых лиц, образованной и прогрессивной молодежи. Всех, кто хочет строить вместе с нами новый, чистый Кыргызстан, призываю присоединиться к нам", - сказал Акаев.



Жанар Акаев был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва в составе СДПК, но в 2017 году он был исключен из фракции.

Парламентские выборы пройдут осенью этого года.

kaktus.media