Защитник Исакова пропустил заседание по делу ТЭЦ. Судья пригрозила заменить адвоката

Сегодня, 27 января, в Бишкекском городском суде проходило заседание по делу о модернизации ТЭЦ. На процесс не явился Замир Жоошев, адвокат обвиняемого - бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

Судья Ирина Воронцова заявила, что защитник Замир Жоошев нарушил юридические и процессуальные нормы. По ее словам, адвокат не предупредил о том, что может не прийти, а без него процесс не может быть продолжен. И если в следующий раз он не придет на заседание, то его заменят.

Замир Жоошев объяснил свое отсутствие тем, что назначил встречу, которую не могут отменить. Об этом он сообщил своему подзащитному Сапару Исакову, который дал свое согласие на его отсутствие.

Судебное заседание должно было продолжиться в 13:30. Я до начала заседания позвонил и сообщил секретарю заседания, что буду отсутствовать и меня будет заменять мой коллега (защищает Айбека Калиева), который дал согласие на оформление ордера-поручения в защита Сапара Исакова на одном процессе.

Самое главное - в показаниях Айбека Калиева и Сапара Исакова нет противоречий, в этой связи адвокат Калиева может осуществлять защиту Исакова.

Жоошев добавил, что в Свердловском районном суде аналогичные вопросы таким образом решались, и такая практика не противоречит законодательству.

Напомним, 6 декабря 2019 года Свердловский районный суд приговорил Сапара Исакова к 15 годам, Жанторо Сатыбалдиева - к 7 годам и 6 месяцам, Айбека Калиева - к 15 годам, Ольгу Лаврову - к штрафу в 3 млн сомов и освободил из-под стражи, Темирлана Бримкулова - к 2 годам и 6 месяцам, но зачли в срок заключения и отпустили из зала суда, Салайдина Авазова - к 11 годам и 3 месяцам, Жолдошбека Назарова - к 2 годам и 6 месяцам, но зачли в срок заключения и отпустили из зала суда. Артыкбаева приговорили к штрафу в 5 млн сомов и освободили из-под стражи в зале суда.

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