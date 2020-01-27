Уволен прокурор, который просил суд отпустить скандального чиновника ГРС на свободу

Прокурор Белек Рыскулов, поддерживающий государственное обвинение во второй инстанции (в Бишкекском городском суде) по уголовному делу по обвинению бывшего чиновника ГРС Насирбека Алмаматова, освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре КР.
Насирбек Алмаматов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 326 и 325 УК КР "Взяточничество". Бывшего начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова, осужденного за взятку на 12,5 лет тюрьмы, отпустили домой. Верховный суд отменил решение Бишкекского горсуда. Но Алмаматов исчез и был объявлен в розыск.
Апелляцию рассматривала судебная коллегия Бишкекского горсуда под председательством судьи Адиса Момуналиева. В коллегии состояли Нурлан Кожомбердиев и Алмаз Карабеков.
24 января на заседании Совета безопасности президент Жээнбеков высказал много критики в адрес госорганов и рассказал несколько случаев, которые возмутили его лично в работе по борьбе с коррупцией.
Так, Жээнбеков публично отчитал генпрокурора Откурбека Джамшитова и председателя Верховного суда Гульбару Калиеву из-за того, что осужденный на большой срок чиновник ГРС остался на свободе:
"Вам коррупционера задержали, арестовали, а вы его отпускаете?"
Жээнбеков напомнил, что это было достаточно резонансное дело, и ему непонятно, почему не наказаны судья и прокурор, благодаря которым обвиняемый находится на свободе.
kaktus.media
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