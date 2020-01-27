Подозреваемые по Кой-Ташу сделали заявление. Не успевают изучить 70 томов дела

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые проходят обвиняемыми по делу о беспорядках в Кой-Таше в августе 2019 года, полагают, что власти делают все для того, чтобы не допустить объективного расследования событий в Кой-Таше.

Они сделали открытое заявление.

Заявление подписали:

Фарид Ниязов;

Равшан Жээнбеков;

Мээрбек Мискенбаев;

Канат Сагымбаев;

Канат Осмоналиев;

Фархат Баабиев;

Карыпбек уулу Рыспек;

Кундуз Жолдубаева;

Асель Кодуранова;

Ирина Карамушкина.

В своем заявлении они отмечают, что власти во главе с президентом Жээнбековым делают все для того, чтобы не допустить открытого расследования, а "доказательством этому служит откровенно односторонний характер обвинений (подозрений) со стороны следствия, а также действия властей по воспрепятствованию подозреваемым и их адвокатам в полном ознакомлении с материалами уголовного дела".

Они сообщили, что 24 января межведомственная следственная группа вынесла незаконное постановление об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела до 1 февраля 2020 года.

Группа обратившихся считает, что МВД не право по следующим пунктам:

По УПК КР ограничение сроков применяется лишь в случае "явного затягивания" со стороны подозреваемых и их адвокатов.

Фактически же, согласно научно обоснованным нормативам скорости чтения (180 слов в минуту), для полного ознакомления с 70 томами уголовного дела (17-18 тыс. листов, или свыше 3,5 млн слов) требуется 310 часов. Кроме того, в уголовном деле есть видеоматериалы объемом около 2 терабайтов. А это еще около 2 000 часов просмотра. И даже с учетом их неполного просмотра (50%) потребуется около 1 000 часов.

Таким образом, для полного ознакомления с материалами уголовного дела требуется не менее 1 310 часов (310 часов для текста и 1 000 часов для видео), или 130 дней при 10-часовой работе в день.

"Мы не собираемся знакомиться с материалами дела до июня, хотя имеем для этого все основания. Однако столь демонстративное нарушение закона со стороны МВД заставляет нас сделать заявление и оспорить незаконные действия МВД в суде", - отмечают обратившиеся.

Группа политиков подчеркнула, что они и далее будут требовать соблюдения законов.

"Власти боятся открытого судебного процесса, поэтому ряд материалов оказались засекреченными, и есть реальные опасения того, что судебный процесс по Кой-Ташу будет закрытым. Нам нечего скрывать от народа. Мы будем добиваться открытого судебного процесса и обращаемся к СМИ, гражданскому обществу и международному сообществу", - отметили обратившиеся.



Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма один человек - сотрудник "Альфы" Усен Ниязбеков погиб. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.

Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и Кундуз Жолдубаева по подозрению в попытке насильственного захвата власти, организации массовых беспорядков и соучастии в захвате заложников заключены под домашний арест до 9 февраля.

Мээрбек Мискенбаев и Равшан Жээнбеков заключены в СИЗО-1.

kaktus.media

