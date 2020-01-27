Директор Госэкотехинспекции все еще не уволен, несмотря на заявление секретаря Совбеза

Джолдошбек Джунушев сказал, что пока не получил из правительства документ о своей отставке

Директор Госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев все еще не уволен со своей должности. Об этом Vesti.kg рассказал он сам.

По его словам, из правительства не поступало постановления об освобождении его от должности.

- Я не могу комментировать собственное увольнение, - сказал Джунушев. – Спросите об этом у правительства.

Напомним, ранее секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев заявил журналистам, что Джунушев будет уволен по итогам заседания Совета безопасности из-за коррупционного скандала вокруг своих сотрудников, которые были задержаны за систематическое вымогательство взяток.

VESTI.KG