Адвокаты Атамбаева до сих пор не получили все материалы по делу о событиях в Кой-Таше

Дата начала судебного процесса еще неизвестна

Адвокаты Алмазбека Атамбаева еще не получили все материалы по делу о событиях в Кой-Таше. Об этом Vesti.kg сообщил защитник бывшего президента Сергей Слесарев.

- Сегодня я поеду в МВД, где мне должны дать еще документы, - сказал он. - В связи с тем, что мы еще не ознакомились со всеми материалами дела, пока неизвестно, когда начнется суд.

Напомним, официально следствие по событиям в Кой-Таше завершилось 10 января текущего года.

Ранее Сергей Слесарев сообщал, что защита подозреваемых не согласна с заключением некоторых экспертиз и намерена их обжаловать.

VESTI.KG

