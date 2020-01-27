Абылгазиев: Борьбу с контрабандой мы выведем на системный уровень

Премьер рассказал, как планируется повысить доверие граждан к таможенникам

Борьба с контрабандой будет выведена на системный уровень. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил в ходе очередного заседания правительства.

По его словам, в 2019 году все подготовительные мероприятия по внедрению системы фискализации налоговых процедур практически завершены. Он отметил, что внедрен онлайн контроль за перемещением грузов на границах, введена электронная система весогабаритного контроля, результатом которой только за сентябрь - декабрь 2019 года стало увеличение поступления косвенных налогов от импорта из ЕАЭС на 890 млн. сомов, при том, что до этого они снижались на 500 млн. сомов. Также установлены инспекционно-досмотровые комплексы на пунктах пропуска с КНР.

Премьер подчеркнул, что все компоненты системы фискализации будут интегрированы между собой и будут запущены в полном объеме.

«Электронные счета–фактуры» будут вводиться в единый виртуальный склад для осуществления полноценного контроля движения товаров на территории Кыргызской Республики. Внедрение единого классификатора товаров, работ и услуг позволит обеспечить учет движения и реализации товаров по товарным позициям. Применение электронных товарно-транспортных накладных, маркировки товаров средствами цифровой идентификации, информационной системы по учету грузовых транспортных средств на приграничных территориях позволят минимизировать контрабанду ГСМ и других товаров и обеспечить их прослеживаемость по территории страны для полноценной уплаты налогов», - отметил Абылгазиев.

По словам премьера, переход на электронное декларирование товаров, удаленное таможенное оформление и электронную систему таможенной очистки таможенных грузов приведет к снижению коррупционных проявлений в таможенных органах страны. Это также должно повысить доверие граждан к работе таможенной службы.

VESTI.KG