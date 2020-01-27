Сооронбай Жээнбеков: Будем решительно бороться против попыток переписать историю

Президент выступил на митинге-реквиеме в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

День снятия блокады Ленинграда — это день, когда укрепилась вера в Великую Победу не только у жителей Ленинграда, но и у всех людей Советского Союза. Этот день — одна из самых героических страниц истории Великой Отечественной войны. С таким заявлением президент Сооронбай Жээнбеков выступил сегодня, 27 января, на митинге-реквиеме в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Глава государства отметил, что 900 дней блокады Ленинграда стало символом массового героизма, величия народного духа и неиссякаемого патриотизма.

«Мы очень бережно относимся к памяти тех трагических и одновременно героических дней. Гордимся блокадниками — нашими соотечественниками, которые сегодня находятся среди нас. Склоняем голову перед памятью более четырех с половиной тысяч кыргызстанцев, павших смертью храбрых при освобождении Ленинграда от вражеского окружения», — подчеркнул Жээнбеков.

Президент особо отметил, что кыргызстанцы помнят историю и будут решительно бороться против попыток ее переписать.

«Мы помним героизм и отвагу наших отцов и дедов, будем решительно бороться против попыток переписать историю. Мы склоняем головы перед памятью всех погибших, но не побежденных. В том числе, и перед памятью более 130 тысяч кыргызстанцев, погибших в Великой Отечественной войне. Мы обязаны помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в Кыргызстане будет отмечаться как всенародный праздник, на самом высоком уровне.

Он напомнил, что из блокадного Ленинграда в Кыргызстан были эвакуированы более 16 тысяч человек, 3 тысячи из которых были детьми.

«Мы благодарим наших тружеников тыла, принявших более шестнадцати тысяч блокадников Ленинграда, как родных братьев и сестер. Более трех с половиной тысяч детей, приехавших из блокадного Ленинграда, здесь нашли свою родину, новых родных и близких. История блокадного Ленинграда — это история единения советского народа, в том числе кыргызского и русского народов. Освобождение Ленинграда от блокады, а затем и общая Победа в Великой Отечественной войне — эта святая память, которая никогда не должна остаться в забвении», — подчеркнул Жээнбеков.

Глава государства еще раз отметил, что кыргызстанцы высоко ценят мужество, героизм и крепкий дух блокадников Ленинграда.

«В те годы на ваши детские плечи легло тяжелое испытание, что не под силу и взрослому. Вы тяготы судьбы вынесли достойно. Мы благодарны вам за то, что продолжаете воспитывать высокие духовные и моральные качества у молодого поколения», — подчеркнул президент.

В честь памяти героически погибших при освобождении Ленинграда и павших смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

В митинге-реквиеме, прошедшем у памятника блокадникам Ленинграда в парке имени Д. Асанова в Бишкеке, приняли участие председатель ОО «Кыргызское общество блокадников Ленинграда» Анна Кутанова, ветераны Великой Отечественной войны и жители Бишкека, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане Николай Удовиченко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

VESTI.KG