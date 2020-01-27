Почти миллион нарушений зафиксировали камеры «Безопасного города» с начала работы

В качестве штрафов в бюджет поступило более 600 миллионов сомов
Почти миллион нарушений правил дорожного движения зафиксировали камеры «Безопасного города» с 4 марта 2019 года по сегодняшний день. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.
- За этот период зафиксировали 956 тыс. 140 нарушений ПДД – рассказали там. – 55,4 процентов нарушителей оплатили штрафы. В бюджет поступили средства на общую сумму 631 млн 429 тыс. сомов.
По данным ГУОБДД, аварийность на территории Чуйской области снизилась на 50 процентов, а в Бишкеке – на 45 процентов.
Напомним, что первый этап «Безопасного города» включает установку и запуск 110 камер фото- и видеофиксации: 42 в Бишкеке, 48 на трассах Чуйской области и 20 передвижных АПК. Подрядчик, ответственный за реализацию I этапа проекта – концерн радиостроения «Вега».
В рамках II этапа «Безопасного города планируют установить АПК в 306 точках: 266 стационарных и 40 передвижных видеокамер на основных участках стратегических дорог Кыргызстана.
VESTI.KG
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