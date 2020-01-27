Матраимовы отозвали иск к информагентству 24.kg

Семья бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова отозвала иск, поданный на информационное агентство 24.kg. Об этом сообщил адвокат Канатбек Азиз на своей странице в Facebook.

Отмечается, что редакция признала факт отсутствия доказательств и добровольно опубликовала опровержение, в связи с чем истцы отказались от своих претензий.

Ранее на сайте www.24.kg была опубликована заметка под заголовком «24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде».

«При публикации данного материала редакция основывалась на статьях в открытых источниках журналистского расследования «Азаттыка» и Kloop. Информационное агентство «24.kg» расследования не проводило, соответственно, не обладает материалами и данными, подтверждающими сведения, изложенные в публикации», - говорится в заметке.

21 ноября и 4 декабря 2019 года были опубликованы расследования, проведенные Радио «Азаттык» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и сайтом Kloop.kg - «Как из бедной страны выводят сотни миллионов» и «Теневые курьеры. Как миллионы долларов наличными вывозят из Кыргызстана».

9 декабря стало известно, что братья Искендер и Райымбек Матраимовы, их супруги и семейный благотворительный «Фонд имени Исмаила Матраимова» подали в иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Радио «Азаттык», журналиста Али Токтакунова, а также издания Kloop.kg и 24.kg. В качестве компенсации они потребовали в общем 60 млн сомов.

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