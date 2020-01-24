Суд не рассмотрел заявление СДПК под председательством Сагынбека Абдрахманова

Судья Первомайского районного суда оставила без рассмотрения исковое заявление СДПК, возглавляемой Сагынбеком Абдрахмановым.

Об этом сообщили в части СДПК, поддерживающей бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Своим иском к Атамбаеву и депутату ЖК Асель Кодурановой Абдрахманов просил признать недействительными съезд СДПК в апреле 2019 года и решение политсовета в мае 2019 года об утверждении Асель Кодурановой исполняющей обязанности председателя СДПК.

Сторонники бывшего президента сообщили, что если Абдрахманов не обжалует это решение, то Минюст должен вписать в реестр юридических лицфамилию Кодурановой в качестве председателя СДПК.

Сам Сагынбек Абдрахманов заявил, что считает основания суда «смешными» и что они не могут препятствовать рассмотрению дела по существу.

«Данное определение не лишает права СДПК на вторичное обращение в суд с таким же иском к тем же лицам. У СДПК два варианта: обжаловать определение в вышестоящую судебную инстанцию или подать новый иск. По нашему мнению, скорее всего мы подадим новый иск», - отметил Абдрахманов.

Сагынбек Абдрахманов возглавлял движение «СДПК без Атамбаева». Но 18 апреля Министерство юстиции на основании решения съезда, проведенного Абдрахмановым, внесло изменения в базу юридических лиц, изменив данные СДПК – председателем вместо Алмазбека Атамбева стал сам Сагынбек Абдрахманов, также был изменен и юридический адрес офиса партии. Экс-президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники считают решение Минюста незаконным.

azattyk.kg