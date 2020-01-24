Комитет по правам человека ООН рассматривает заявление по искам Атамбаева к СМИ

Институт Медиа Полиси обратился с индивидуальной жалобой от имени руководителя интернет-портала Zanoza.kg Дины Масловой по поводу решения судов по искам бывшего президента Алмазбека Атамбаева к сайту Zanoza.kg, Дине Масловой и Нарын Айыпу в Комитет по правам человека ООН.

Напомним, весной 2017 года генпрокурор Индира Джолдубаева подала иск против Zanoza.kg, требуя взыскать с сайта 27 млн сомов в пользу президента. Под горячую руку Атамбаева попали "Азаттык", глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова и два юриста Омурбека Текебаева. В итоге материальные претензии Атамбаев отозвал, но этот кейс до сих пор появляется в отчетах и индексах международных организаций.

Но ранее ИМП, представляя интересы ответчиков в 2018 году, направил заявление в комитет ООН. В свою очередь, спустя полгода, комитет отправил это заявление кыргызской стороне (как государству) чтобы они предоставили свои аргументы.

После получения бумаги ИМП предоставил свои контраргументы на заявление государства.

"В течение двух месяцев государство может предоставить дополнительные замечания. Если от государства не поступит никаких дополнительных представлений, сообщение будет считаться процедурно готовым для принятия Комитетом по правам человека ООН решения относительно приемлемости и существа жалобы", - отмечается в заявлении Комитета ООН.

kaktus.media