Жээнбеков устроил разнос на заседании Совбеза — кого накажут. 

Если раньше Совет безопасности пытался договориться с госорганами, которые не исполняли его решения, то теперь секретариат будет требовать наказать глав министерств и ведомств.
Совет безопасности КР внес рекомендации по привлечению к ответственности руководителей отдельных государственных органов, сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.
Сегодня на заседании совета президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал глав госструктур за неэффективную работу. В частности, он остался недоволен работой по цифровизации.
Совбез рекомендовал:
-уволить директора Госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбека Джунушева (шестерых сотрудников ведомства задержали за систематическое вымогательство денег, оно также затягивало реализацию решений СБ);
-объявить строгий выговор главе Соцфонда Медербеку Ирсалиеву (ведомство не в полной мере исполнило поручения Совбеза).
Президент предложил:
-рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева (Жээнбеков считает, что Минздрав формально подходит к внедрению проекта "Школьная медицина — IT-больница");
-рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности министра образования и науки Каныбека Исакова (по мнению президента, министерство формально подходит к реализации проекта "Умная школа" и затягивает процесс цифровизации).
Дамир Сагынбаев заявил, что если раньше Совбез обращался в госорганы с просьбами о реализации решений, то теперь за их неисполнение будет требовать наказать руководителей министерств и ведомств.
sputnik.kg
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