Жээнбеков устроил разнос на заседании Совбеза — кого накажут.

Если раньше Совет безопасности пытался договориться с госорганами, которые не исполняли его решения, то теперь секретариат будет требовать наказать глав министерств и ведомств.

Совет безопасности КР внес рекомендации по привлечению к ответственности руководителей отдельных государственных органов, сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

Сегодня на заседании совета президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал глав госструктур за неэффективную работу. В частности, он остался недоволен работой по цифровизации.

Совбез рекомендовал:

-уволить директора Госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбека Джунушева (шестерых сотрудников ведомства задержали за систематическое вымогательство денег, оно также затягивало реализацию решений СБ);

-объявить строгий выговор главе Соцфонда Медербеку Ирсалиеву (ведомство не в полной мере исполнило поручения Совбеза).

Президент предложил:

-рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева (Жээнбеков считает, что Минздрав формально подходит к внедрению проекта "Школьная медицина — IT-больница");

-рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности министра образования и науки Каныбека Исакова (по мнению президента, министерство формально подходит к реализации проекта "Умная школа" и затягивает процесс цифровизации).

Дамир Сагынбаев заявил, что если раньше Совбез обращался в госорганы с просьбами о реализации решений, то теперь за их неисполнение будет требовать наказать руководителей министерств и ведомств.



sputnik.kg