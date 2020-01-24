Директор Госэкотехинспекции будет уволен по итогам заседания Совбеза

Джолдошбеку Джунушеву не простили скандал с задержанием его подчиненных за систематические вымогательства
Директор Госэкотехинспеции Джолдошбек Джунушев будет уволен по итогам заседания Совета безопасности. Об этом журналистам сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.
Как известно, ранее шестеро сотрудников Госинспекции по экологической и технической безопасности были задержаны за вымогательство.
- Кроме того, в ведомстве выявлены нарушения, связанные с реализацией решения Совбеза, - пояснил Сагынбаев.
Напомним, на сегодняшнем заседании Совбеза президент Сооронбай Жээнбеков жестко раскритиковал работу руководства Госэкотехинспекции.
VESTI.KG
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